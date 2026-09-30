Тръмп обяви края на американската мисия в Ирак за „победа за САЩ“

Американският президент Доналд Тръмп определи като „победа за САЩ“ приключването на изтеглянето на последните американски войски от Ирак, съобщиха световните агенции.

В публикация в социалната мрежа Truth Social Тръмп заяви, че изтеглянето представлява победа както за Съединените щати, така и за Ирак, както и „решителна победа“ над „Ислямска държава“. Той посочи, че е имал възможност да избере дали американските сили да останат в страната, но според него е настъпил моментът те да се върнат у дома.

Последните американски военнослужещи напуснаха военновъздушна база в северната част на Ирак в рамките на договореност между Вашингтон и Багдад. С това приключи американската военна мисия, насочена към борбата с „Ислямска държава“.

Срокът за приключване на изтеглянето изтече днес. Американското военно командване определи напускането на последната база в района на Ербил като организирано и съобразено с договореното между двете страни.

Тръмп заяви още, че американското участие в Ирак е продължило дълго време и го свърза с редица решения, които според него са довели до ситуацията, в която страната се намира. По думите му случилото се скоро ще остане в историята.

Изтеглянето беше договорено между САЩ и Ирак през 2024 г., когато двете страни постигнаха споразумение за постепенно прекратяване на ръководената от Вашингтон военна мисия срещу „Ислямска държава“.

Финалният етап от изтеглянето се случва на фона на продължаващата война между САЩ и Иран. По време на конфликта подкрепяни от Иран въоръжени групировки в определени моменти са атакували американски позиции в Ирак, а американските сили са нанасяли ответни удари срещу позиции на тези формирования.

Паралелно с това приключването на американската мисия идва след решението на администрацията на Тръмп тази година да започне войната с Иран. Според някои наблюдатели настоящият конфликт се сравнява с войната в Ирак заради въпросите около ясно определената крайна цел на военните действия.