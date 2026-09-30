Новини
Търси
Подкаст
Свят

Тръмп обяви края на американската мисия в Ирак за „победа за САЩ“

Тръмп обяви края на американската мисия в Ирак за „победа за САЩ“
АР/БТА

Срокът за приключване на изтеглянето изтече днес

Американският президент Доналд Тръмп определи като „победа за САЩ“ приключването на изтеглянето на последните американски войски от Ирак, съобщиха световните агенции.

В публикация в социалната мрежа Truth Social Тръмп заяви, че изтеглянето представлява победа както за Съединените щати, така и за Ирак, както и „решителна победа“ над „Ислямска държава“. Той посочи, че е имал възможност да избере дали американските сили да останат в страната, но според него е настъпил моментът те да се върнат у дома.

Последните американски военнослужещи напуснаха военновъздушна база в северната част на Ирак в рамките на договореност между Вашингтон и Багдад. С това приключи американската военна мисия, насочена към борбата с „Ислямска държава“.

Срокът за приключване на изтеглянето изтече днес. Американското военно командване определи напускането на последната база в района на Ербил като организирано и съобразено с договореното между двете страни.

Тръмп заяви още, че американското участие в Ирак е продължило дълго време и го свърза с редица решения, които според него са довели до ситуацията, в която страната се намира. По думите му случилото се скоро ще остане в историята.

Изтеглянето беше договорено между САЩ и Ирак през 2024 г., когато двете страни постигнаха споразумение за постепенно прекратяване на ръководената от Вашингтон военна мисия срещу „Ислямска държава“.

Финалният етап от изтеглянето се случва на фона на продължаващата война между САЩ и Иран. По време на конфликта подкрепяни от Иран въоръжени групировки в определени моменти са атакували американски позиции в Ирак, а американските сили са нанасяли ответни удари срещу позиции на тези формирования.

Паралелно с това приключването на американската мисия идва след решението на администрацията на Тръмп тази година да започне войната с Иран. Според някои наблюдатели настоящият конфликт се сравнява с войната в Ирак заради въпросите около ясно определената крайна цел на военните действия.

Още по темата

Тръмп призова технологичните гиганти към „саморегулация“

Тръмп призова технологичните гиганти към „саморегулация“

Южна Корея ще инвестира 200 милиарда долара в енергийния сектор на САЩ

Южна Корея ще инвестира 200 милиарда долара в енергийния сектор на САЩ

Тръмп: САЩ ще спечелят войната с Иран "много скоро"

Тръмп: САЩ ще спечелят войната с Иран "много скоро"

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Google срещу Брюксел: битка за данните от търсачката и достъпа на OpenAI

Google срещу Брюксел: битка за данните от търсачката и достъпа на OpenAI

Най-важното от света на 30.09.2026-та г.

Най-важното от света на 30.09.2026-та г.

ЕС подкрепя модернизацията на учебните центрове на въоръжените сили на Украйна

ЕС подкрепя модернизацията на учебните центрове на въоръжените сили на Украйна

„Дългата пола е знак за вярност“: италиански министър предизвика сексистки скандал

„Дългата пола е знак за вярност“: италиански министър предизвика сексистки скандал

Бърнам: Иран е замесен в инцидента с американската военна база

Бърнам: Иран е замесен в инцидента с американската военна база

Водещи

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който новината променя картата, но не и целта

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който новината променя картата, но не и целта

  • Преди 1 час
Мартин и Николета продължават напред в "Игри на волята" след драматичен обрат

Мартин и Николета продължават напред в "Игри на волята" след драматичен обрат

  • Преди 1 час
Еди Рама: Албания ще започне да затваря преговорните глави с ЕС до края на годината

Еди Рама: Албания ще започне да затваря преговорните глави с ЕС до края на годината

  • Преди 1 час
Google срещу Брюксел: битка за данните от търсачката и достъпа на OpenAI

Google срещу Брюксел: битка за данните от търсачката и достъпа на OpenAI

  • Преди 1 час
Дори родината обърна гръб на Джани Инфантино

Дори родината обърна гръб на Джани Инфантино

  • Преди 1 час
Най-важното от света на 30.09.2026-та г.

Най-важното от света на 30.09.2026-та г.

  • Преди 2 часа
Конституционният съд на Босна забранява на Република Сръбска да харчи държавни пари за лобиране

Конституционният съд на Босна забранява на Република Сръбска да харчи държавни пари за лобиране

  • Преди 2 часа
Кой е Славчо Магеров - задържаният от МВР за убийството на Илиян Филипов

Кой е Славчо Магеров - задържаният от МВР за убийството на Илиян Филипов

  • Преди 2 часа
Най-важното от спорта на 30.09.2026 година

Най-важното от спорта на 30.09.2026 година

  • Преди 2 часа
Тръмп обяви края на американската мисия в Ирак за „победа за САЩ“

Тръмп обяви края на американската мисия в Ирак за „победа за САЩ“

  • Преди 2 часа
Ботьо Ботев: Единственият изстрел поставя въпроси около версията за поръчково убийство на Илиян Филипов

Ботьо Ботев: Единственият изстрел поставя въпроси около версията за поръчково убийство на Илиян Филипов

  • Преди 2 часа
Съветът за национална сигурност на Турция призовава за "конкретни стъпки" срещу Израел

Съветът за национална сигурност на Турция призовава за "конкретни стъпки" срещу Израел

  • Преди 2 часа
Балкан Ботевград загуби в дебюта си на Еврокъп

Балкан Ботевград загуби в дебюта си на Еврокъп

  • Преди 2 часа
Най-важното от България на 30.09.2026 г.

Най-важното от България на 30.09.2026 г.

  • Преди 2 часа
Петър Стоянов се срещна с Челси Клинтън 27 години след визитата на Бил Клинтън у нас

Петър Стоянов се срещна с Челси Клинтън 27 години след визитата на Бил Клинтън у нас

  • Преди 2 часа