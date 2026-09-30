Кристиано Роналдо напусна лагера на Португалия със скандал

Кристиано Роналдо напусна лагера на Португалия в Копенхаген преди мача срещу Дания от Лигата на нациите. Основната причина е пресконференцията на селекционера Жорже Жезус, съобщава A Bola. Роналдо е напуснал стадиона с автомобил на Португалската футболна федерация, за да се качи на частния си самолет за Мадрид.

Роналдо тренира отделно преди Дания, появиха се слухове за напрежение с Жезус

Датски медии са заснели момента, в който 41-годишният нападател напуска „Паркен" и се насочва към черен автомобил, придружаван от двама представители на португалската федерация.

Случилото се идва само минути след като Жорже Жезус увери на пресконференцията си, че Роналдо ще участва в тренировката. Селекционерът обясни, че ден по-рано капитанът не е отказал да тренира, а е работил във фитнеса.

Жезус коментира и напрежението около Роналдо след победата над Норвегия, когато нападателят остана на резервната скамейка. Специалистът беше категоричен, че решенията за състава са изцяло негови и никой футболист няма да промени вижданията му. „Ако имаме нужда от Роналдо за 30 минути, той ще играе. Ако не, няма да играе", отсече Жезус.