Мартин Петров: БФС не се справя, не ни ли омръзна?

Мартин Петров разкритикува управлението на Българския футболен съюз и заяви, че дълго чаканата промяна остава неясно къде в бъдещето. Припомняме, че бившият национал беше част от екипа на Димитър Бербатов, който загуби изборите за президент от Георги Иванов - Гонзо на 15 март 2024 година.

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„Аз продължавам да си задавам въпроса - не им ли омръзна на футболните хора в България. Имам чувството, че сме мазохисти. Не говоря само за футболния съюз, а за футболната общност като цяло, за хората, които се занимават с българския футбол. Добре де, не ни ли омръзна всяка година да се повтаря едно и също, да гледат едно и също и да не се вземат нужните мерки?", каза Петров в интервю за Flashscore.

„Сега всички ще кажат: „Абе, то е отражение на държавата”. Да, така е, но трябва да се опитат и да направят промяна. Ясно е, че и футболният съюз не се справя - за много от нещата само четем интервюта - то са проекти, то са академии, какво ли не… но засега не виждаме нищо ново, освен едно правило за българските играчи, което беше заложено и в нашата програма. Там бяха и академиите и много още. Доста точки се копираха, но не искам да се връщам назад", каза още бързоногото крило от Враца.