Илияна Йотова: След 1000 години цар Самуил се връща в любимата България

"Най-накрая неспокойната му душа ще намери покой и своя дом. Връща се там, в любимата България, която защитаваше с цената на всичко." Това заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти преди заключителния концерт по повод 170 години общонародно читалищно дело и 115 години от създаването на Съюза на народните читалища в България.

Йотова определи връщането на тленните останки на цар Самуил като изключително постижение на българското правителство, дипломацията и министър-председателя Румен Радев.

По думите ѝ тя е следила разговорите с гръцката страна през годините и постигнатото сега е успех за цяла България.

Попитана дали очаква реакция от Скопие, президентът заяви, че такава винаги може да има, но подчерта, че отношенията със Северна Македония имат и други теми. Междувременно медии в Скопие вече публикуваха редица материали за решението останките на цар Самуил да бъдат предадени на България.

Премиерът Румен Радев обяви на 29 септември, че България и Гърция са постигнали споразумение след интензивни преговори. Останките трябва да бъдат официално предадени на българската държава на 3 октомври в Музея на византийската култура в Солун.

След това те ще бъдат транспортирани със самолет "Спартан" до София и положени в специален саркофаг в църквата "Света София". В същия ден е предвидено и официално посрещане на площад "Батенберг" в столицата.

На България ще бъдат предадени и останки от още два саркофага, открити при същите археологически проучвания и свързвани с цар Гавраил Радомир и други членове на царското семейство.