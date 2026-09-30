Домат, юмруци и двама задържани след скандал в Общинския съвет в Доспат

Двама души са задържани след скандал, прераснал във физически сблъсък по време на извънредно заседание на Общинския съвет в Доспат. Арестуваните са Цанко Карталов и синът на кмета Елин Радев - Валери Радев.

На двамата са съставени актове по Указа за борба с дребното хулиганство, а материалите по случая предстои да бъдат внесени в Районния съд в Девин.

До ескалацията се стигнало, след като Карталов хвърлил домат към бюрото на кмета Елин Радев. Самият той потвърждава действието си, като твърди, че доматът бил насочен към обсъжданата в този момент докладна записка и бил форма на протест срещу предложението.

След това обаче версиите на участниците за случилото се сериозно се разминават.

Кметът Елин Радев твърди, че след хвърлянето на домата Карталов се насочил към него, а общинските съветници Павел и Александър Василеви също тръгнали в неговата посока. По думите му Александър Василев го е ударил, преди други присъстващи да се намесят.

Александър Василев представя противоположна версия. Според него именно кметът го е ударил. Той твърди още, че малко по-късно в залата влязъл синът на Радев - Валери, който нанесъл удар на Карталов в гръб.

Председателят на групата „Обединение за бъдещето на община Доспат“ Владимир Делиев също оспорва разказа на кмета. Според него на видеозаписа се вижда удар от Валери Радев срещу Карталов, но не и твърденият удар от Александър Василев срещу кмета.

Председателят на Общинския съвет Адалберт Ферев от ГЕРБ от своя страна заявява, че според него конфликтът е бил предизвикан от поведението на Карталов. Именно Ферев прекъснал заседанието и подал сигнал на телефон 112.

Полицията е започнала проверка, разпитани са присъствали на заседанието и е иззет видеозаписът от залата. Действията са съгласувани с Районната прокуратура в Смолян.

В основата на спора по време на заседанието е била докладна записка, свързана с подробен устройствен план и прокарване на ВиК и електрическа инфраструктура до имот.

Карталов отправя редица твърдения за собствеността на имота и вече извършени дейности на терена. Те не са независимо потвърдени, поради което не следва да се приемат като установени факти.

Кметът Елин Радев от своя страна свързва конфликта с продължаващ от около две години спор с Карталов за премахнати незаконни постройки. Той твърди още, че е подавал сигнали за отправяни към него заплахи.

Кой е нанесъл ударите и как точно е започнал физическият сблъсък предстои да бъде изяснено от полицията, която разполага и със записа от заседанието.