ЕЦБ остава нащрек заради устойчиво високата инфлация

Европейската централна банка (ЕЦБ) остава внимателна към рисковете от устойчиво висока инфлация, заяви членът на Изпълнителния съвет на институцията Изабел Шнабел, цитирана от Ройтерс.

По думите ѝ централната банка е реагирала своевременно на влошаването на инфлационните перспективи след началото на конфликта в Близкия изток, но рисковете пред ценовата стабилност продължават.

"Реагирахме навреме на влошаването на инфлационните перспективи от началото на конфликта в Близкия изток", каза Шнабел днес в Люксембург.

Септемврийските прогнози на експертите на ЕЦБ предвиждат инфлацията да остане на 2,1% дори през 2028 г., което е малко над целта на централната банка от 2%. Междувременно цените на петрола и природния газ са се доближили до нивата, заложени в неблагоприятния сценарий на ЕЦБ.

Това според Шнабел създава предпоставки инфлацията да остане над целевото равнище за по-дълъг период. Годишната инфлация в еврозоната е 3,2%, а според прогнозите през септември може да достигне 3,6%.

ЕЦБ се стреми да ограничи риска от пренасяне на енергийния ценови шок върху останалите стоки и услуги в икономиката. Високите енергийни разходи за домакинствата и предприятията създават опасност от взаимно засилване на ръста на заплатите и цените, което би направило инфлацията по-устойчива.

Шнабел подчерта, че централните банки не могат да изчакват тези вторични ефекти вече да се проявят.

"Централните банки не могат да чакат, докато тези ефекти действително настъпят", подчерта тя.

По думите ѝ, ако централните банки изчакат предприятията да повишат цените си и преговорите за заплатите да приключат, реакцията на паричната политика ще бъде закъсняла.

"Централните банки трябва да преценят как шоковете се отразяват върху базисната инфлация и да насочат паричната си политика съответно", допълни Шнабел.

През следващите месеци ЕЦБ ще следи доколко настоящият ценови натиск в по-ранните етапи на производството и доставките се пренася към базисната инфлация и инфлационните очаквания. Според Шнабел предстои да бъде оценена и реакцията на икономиката на вече предприетите повишения на лихвените проценти.

През септември ЕЦБ повиши основния си лихвен процент за втори път тази година до 2,50%. Финансовите пазари очакват още едно увеличение до края на годината.

Шнабел предстои да напусне предсрочно поста си в началото на януари и да премине на работа в Международния валутен фонд (МВФ).