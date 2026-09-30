Новини
Търси
Подкаст
Икономика

ЕЦБ остава нащрек заради устойчиво високата инфлация

ЕЦБ остава нащрек заради устойчиво високата инфлация
Снимка: AP/БТА

Инфлацията в еврозоната може да се ускори до 3,6%, а ЕЦБ предупреждава за риск от по-продължително отклонение от целта

Европейската централна банка (ЕЦБ) остава внимателна към рисковете от устойчиво висока инфлация, заяви членът на Изпълнителния съвет на институцията Изабел Шнабел, цитирана от Ройтерс.

По думите ѝ централната банка е реагирала своевременно на влошаването на инфлационните перспективи след началото на конфликта в Близкия изток, но рисковете пред ценовата стабилност продължават.

"Реагирахме навреме на влошаването на инфлационните перспективи от началото на конфликта в Близкия изток", каза Шнабел днес в Люксембург.

Септемврийските прогнози на експертите на ЕЦБ предвиждат инфлацията да остане на 2,1% дори през 2028 г., което е малко над целта на централната банка от 2%. Междувременно цените на петрола и природния газ са се доближили до нивата, заложени в неблагоприятния сценарий на ЕЦБ.

Това според Шнабел създава предпоставки инфлацията да остане над целевото равнище за по-дълъг период. Годишната инфлация в еврозоната е 3,2%, а според прогнозите през септември може да достигне 3,6%.

ЕЦБ се стреми да ограничи риска от пренасяне на енергийния ценови шок върху останалите стоки и услуги в икономиката. Високите енергийни разходи за домакинствата и предприятията създават опасност от взаимно засилване на ръста на заплатите и цените, което би направило инфлацията по-устойчива.

Шнабел подчерта, че централните банки не могат да изчакват тези вторични ефекти вече да се проявят.

"Централните банки не могат да чакат, докато тези ефекти действително настъпят", подчерта тя.

По думите ѝ, ако централните банки изчакат предприятията да повишат цените си и преговорите за заплатите да приключат, реакцията на паричната политика ще бъде закъсняла.

"Централните банки трябва да преценят как шоковете се отразяват върху базисната инфлация и да насочат паричната си политика съответно", допълни Шнабел.

През следващите месеци ЕЦБ ще следи доколко настоящият ценови натиск в по-ранните етапи на производството и доставките се пренася към базисната инфлация и инфлационните очаквания. Според Шнабел предстои да бъде оценена и реакцията на икономиката на вече предприетите повишения на лихвените проценти.

През септември ЕЦБ повиши основния си лихвен процент за втори път тази година до 2,50%. Финансовите пазари очакват още едно увеличение до края на годината.

Шнабел предстои да напусне предсрочно поста си в началото на януари и да премине на работа в Международния валутен фонд (МВФ).

Още по темата

Лагард: ЕЦБ няма да реагира рязко на ускоряването на инфлацията в еврозоната

Лагард: ЕЦБ няма да реагира рязко на ускоряването на инфлацията в еврозоната

Инфлацията в еврозоната се покачва по-бързо от очакваното

Инфлацията в еврозоната се покачва по-бързо от очакваното

ЕЦБ повиши водещите си лихви с по 25 базисни пункта

ЕЦБ повиши водещите си лихви с по 25 базисни пункта

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Икономика

Запасите от дизел за спешни случаи в ЕС са главно в Германия и Франция

Запасите от дизел за спешни случаи в ЕС са главно в Германия и Франция

САЩ призоваха Европа да освободи повече петролни резерви заради растящите цени

САЩ призоваха Европа да освободи повече петролни резерви заради растящите цени

Инфлацията в еврозоната се покачва по-бързо от очакваното

Инфлацията в еврозоната се покачва по-бързо от очакваното

КЕВР ограничи искания от "Булгаргаз" скок от 6% на цената на газа

КЕВР ограничи искания от "Булгаргаз" скок от 6% на цената на газа

Правителството с нов заем от 2.250 млрд. евро от външните пазари

Правителството с нов заем от 2.250 млрд. евро от външните пазари

Водещи

Най-важното от България на 30.09.2026 г.

Най-важното от България на 30.09.2026 г.

  • Преди 5 минути
Петър Стоянов се срещна с Челси Клинтън 27 години след визитата на Бил Клинтън у нас

Петър Стоянов се срещна с Челси Клинтън 27 години след визитата на Бил Клинтън у нас

  • Преди 7 минути
ЕС подкрепя модернизацията на учебните центрове на въоръжените сили на Украйна

ЕС подкрепя модернизацията на учебните центрове на въоръжените сили на Украйна

  • Преди 17 минути
Кристиано Роналдо напусна лагера на Португалия със скандал

Кристиано Роналдо напусна лагера на Португалия със скандал

  • Преди 19 минути
„Дългата пола е знак за вярност“: италиански министър предизвика сексистки скандал

„Дългата пола е знак за вярност“: италиански министър предизвика сексистки скандал

  • Преди 22 минути
Чарли Шийн се завръща в телевизията заедно с баща си Мартин Шийн

Чарли Шийн се завръща в телевизията заедно с баща си Мартин Шийн

  • Преди 29 минути
Учени възстановиха лицето на мъж, живял в Китай преди 8000 години

Учени възстановиха лицето на мъж, живял в Китай преди 8000 години

  • Преди 32 минути
Запасите от дизел за спешни случаи в ЕС са главно в Германия и Франция

Запасите от дизел за спешни случаи в ЕС са главно в Германия и Франция

  • Преди 35 минути
Бягане на 1000 метра ще подгрее Софийския маратон

Бягане на 1000 метра ще подгрее Софийския маратон

Слави Трифонов към Радев: Демерджиев ви нанася повече вреди, отколкото ползи

Слави Трифонов към Радев: Демерджиев ви нанася повече вреди, отколкото ползи

  • Преди 43 минути
Албания с нова жилищна програма за млади семейства от 2027 г.

Албания с нова жилищна програма за млади семейства от 2027 г.

  • Преди 50 минути
САЩ удължиха лиценза на сръбската НИС до 30 октомври

САЩ удължиха лиценза на сръбската НИС до 30 октомври

  • Преди 54 минути
България U21 загуби шансове за класиране на европейско първенство

България U21 загуби шансове за класиране на европейско първенство

  • Преди 1 час
Бял мрамор и царски символ: Как изглежда саркофагът на Самуил

Бял мрамор и царски символ: Как изглежда саркофагът на Самуил

  • Преди 1 час
Възстановиха движението през Прохода на Републиката след тежката катастрофа

Възстановиха движението през Прохода на Републиката след тежката катастрофа

  • Преди 1 час