Готвят голям пътен проект край Хасково за над 33 млн. евро

Дванадесет оферти са подадени за проектирането и изграждането на нов участък от южния обходен път на Хасково, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Проектът предвижда изграждането на около 10,5 километра ново трасе. От тях 8 км ще бъдат част от Югозападния обход, който ще свързва път I-5 с път III-806 Хасково - Болярово, а останалите 2,5 км ще бъдат част от Югоизточния обход.

Предвижда се и рехабилитация на още 4 километра от първокласния път I-5.

Бъдещият изпълнител ще трябва първо да изготви техническия проект и подробния устройствен план, след което да пристъпи към строителството.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 33 309 815,33 евро без ДДС. За реализацията на проекта ще се търси възможност за финансиране по Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г.

Новото трасе ще бъде проектирано за скорост до 90 км/ч, като пътното платно ще бъде широко 7,5 метра, а от двете му страни ще има банкети по 1,5 метра.

Срокът за проектантските дейности е 570 календарни дни, а за самото строителство са предвидени още 540 дни.

Сред 12-те кандидати за изпълнението на проекта са "Геострой", "Щрабаг", "Европейски пътища", "Автомагистрали - Черно море", "ГБС - Инфраструктурно строителство", "Трейс Груп Холд", както и няколко обединения. В едно от тях участват "ИСА 2000", "Марица Инфра" и "ПИМК".

В момента Хасково разполага само с частично изграден околовръстен път. Югоизточната дъга е построена през 1988 г., като част от нея преминава през урбанизирани територии.

Според АПИ необходимостта от новото трасе е свързана и с нарастването на автомобилния трафик след отварянето на ГКПП "Маказа".

Процедура върви и за строителния надзор на проекта. През юни бяха отворени 11 оферти за надзор при изграждането на южния обход, като работата на тръжната комисия продължава.