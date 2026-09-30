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Футболисти и фенове се събраха пред „Колежа" за Илиян Филипов

Футболисти и фенове се събраха пред „Колежа" за Илиян Филипов

Ботев Пловдив отмени мачовете на всички гарнитури заради убийството на собственика

Футболисти и фенове на Ботев Пловдив се събраха пред стадион „Христо Ботев“, за да отдадат почит на собственика на клуба Илиян Филипов, който бе опит в нощта на 29 срещу 30 септември. Часът на събирането беше символичен - 19:12 часа. Именно 1912 е годината, в която е основан футболният клуб Ботев.

Часове след убийството на Илиян Филипов: Задържаха бивш негов служител

Пътищата на Илиян Филипов и Ботев се пресичат за първи път при реконструкцията на стадион „Христо Ботев“, в която участва и неговата компания. Филипов получи уважението на голяма част от жълто-черната общност, след като пое клуба в един от най-тежките му финансови периоди. 

Тази вечер привърженици се събраха на стадиона, за да почетат паметта му и да покажат признателността си към човека, който завинаги остава част от историята на Ботев Пловдив. В знак на уважение от клуба обявиха, че отлагат всички планирани за почивните дни юношески мачове.

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