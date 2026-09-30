Играч на Реал Мадрид аут до края на годината

Раул Асенсио ще се подложи на операция заради травма на подбедрицата. Става въпрос за стрес фрактура, която създава проблеми на защитника на Реал Мадрид още от януари. През миналия сезон той стисна зъби, но сега вече няма друг избор, освен да обърне внимание на здравето си.

Реал Мадрид чука на вратата на Ван Дайк

Проблемът при Асенсио е от края на миналия сезон и бе взето решение за консервативно лечение, което обаче не даде необходимия резултат. Макар и с болки, той беше в групата на Жозе Моуриньо за няколко от последните срещи, но така и не влезе в игра. Според испанската преса операцията ще го извади от игра до края на 2026 година.

Така испанецът се присъединява към дългия списък с контузени играчи на Реал Мадрид, в който са още защитниците Едер Милитао, Ибрахима Конате, Ферлан Менди, капитанът Федерико Валверде, както и дългосрочно отсъстващият нападател Родриго.