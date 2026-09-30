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Мъри: Целта на България в Лигата на нациите е да не изпаднем

Мъри: Целта на България в Лигата на нациите е да не изпаднем
БТА

Младите ни треньори не се развиват, критикува Станимир Стоилов

Станимир Стоилов заяви, че целта пред България в турнира Лига на нациите трябва да е да избегне изпадане в по-долна група. Националите загубиха от Люксембург (1:2) и направиха равенство с Естония (0:0), а тепърва предстоят два мача срещу най-силния съперник - Исландия. 

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„Задачата ни беше първо място в групата, но ние явно не може да оценим къде се намираме. Реално се борим третото място, защото Люксембург и особено Исландия са по-добри от нас“, заяви Стоилов пред „Блиц". Той разкритикува и младите български треньори, които не успяват да се наложат в родните грандове. Последният пример е с Христо Янев, който напусна ЦСКА, а на негово място „армейците" назначиха германеца Маркус Гиздол.

„Ако трябва да съм откровен, нямам преки впечатления от работата на немския специалист. Ще му пожелая успех и ще ви кажа, че това не е добър знак. Не е добър знак за настоящите български треньори. Имам предвид факта, че и трите български гранда - Левски, ЦСКА и Лудогорец, в момента имат чуждестранни треньори. Даже бих казал, че случващото се е огромен шамар за нашия занаят у нас. Младите ни треньори понякога лесно си намират работа на родна територия, но после не успяват да се развият. Това е минус като цяло за нашия футбол", отсече Стоилов.

 

 

 

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