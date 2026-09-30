От едномесечно бебе до 92-годишен: 370 мисии на въздушната Спешна помощ

Общо 370 мисии са извършени от системата за спешна медицинска помощ по въздуха HEMS от създаването ѝ през юни 2024 г. досега, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха.

От всички изпълнени мисии 285 са за транспортиране на пациенти от една болница до друга, а при други 85 медицинските екипи са превозили пациенти директно от мястото на инцидента до лечебно заведение, което може да осигури необходимото лечение.

Темпът на работа се увеличава - само от началото на 2026 г. до момента са осъществени 204 мисии.

Най-често въздушната Спешна помощ се използва при тежки травми и сърдечно-съдови инциденти, политравми и полиорганна дисфункция.

Сред случаите, при които се налага транспортиране с медицински хеликоптер, са тежки пътни катастрофи, падания от височина, трудови злополуки и други инциденти.

Пациентите са от различни възрастови групи. Най-малкият човек, транспортиран досега с HEMS, е бебе само на един месец, а най-възрастният пациент е на 92 години.

От въздушната Спешна помощ посочват, че изпълнението на мисиите изисква координация между "България Хели Мед Сървиз", Националната система 112, Планинската спасителна служба, центровете за спешна медицинска помощ и лечебните заведения.