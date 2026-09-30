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От едномесечно бебе до 92-годишен: 370 мисии на въздушната Спешна помощ

От едномесечно бебе до 92-годишен: 370 мисии на въздушната Спешна помощ
БТА

Само от началото на 2026 г. екипите на въздушната Спешна помощ са изпълнили 204 мисии

Общо 370 мисии са извършени от системата за спешна медицинска помощ по въздуха HEMS от създаването ѝ през юни 2024 г. досега, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха.

От всички изпълнени мисии 285 са за транспортиране на пациенти от една болница до друга, а при други 85 медицинските екипи са превозили пациенти директно от мястото на инцидента до лечебно заведение, което може да осигури необходимото лечение.

Темпът на работа се увеличава - само от началото на 2026 г. до момента са осъществени 204 мисии.

Най-често въздушната Спешна помощ се използва при тежки травми и сърдечно-съдови инциденти, политравми и полиорганна дисфункция.

Сред случаите, при които се налага транспортиране с медицински хеликоптер, са тежки пътни катастрофи, падания от височина, трудови злополуки и други инциденти.

Пациентите са от различни възрастови групи. Най-малкият човек, транспортиран досега с HEMS, е бебе само на един месец, а най-възрастният пациент е на 92 години.

От въздушната Спешна помощ посочват, че изпълнението на мисиите изисква координация между "България Хели Мед Сървиз", Националната система 112, Планинската спасителна служба, центровете за спешна медицинска помощ и лечебните заведения.

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