Студентите в Сърбия заявиха в социалната мрежа X, че страната трябва да запази позицията си да не въвежда ограничителни мерки срещу Русия.

В публикация, озаглавена „Студентска програма по въпросите на външната политика и санкциите“, те посочват, че Белград трябва да продължи да разглежда санкциите срещу държави, организации или отделни лица като политическо решение.

„Подобна позиция не е показателна за убеждението, че санкционните мерки допринасят за разрешаването на политическите и предизвикателствата пред сигурността, особено като се има предвид собственият исторически опит и преките последици от гореспоменатите мерки върху местното население“, заявиха студентите.

Те подчертаха, че Сърбия ще запази „принципната си позиция да не въвежда ограничителни мерки срещу Руската федерация“.

Наред с позицията си за санкциите срещу Русия студентите отправиха и редица въпроси към властите в страната.

„Кога ще бъдат санкционирани отговорните за срутването на сенника? Кога ще получим 2 минути кадри от пункта за събиране на пътни такси край Долевац? Кой е виновен за (не)осигуряването на Газиводе? Защо кандидатите от листата, водена от вас, нападат и бият граждани?“

Според студентите тези въпроси не изискват дебат, а конкретни отговори.