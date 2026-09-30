Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Студентите в Сърбия се обявиха против санкциите срещу Русия

Студентите в Сърбия се обявиха против санкциите срещу Русия

Те настояват Белград да запази принципната си позиция и да не въвежда ограничителни мерки срещу Москва

Студентите в Сърбия заявиха в социалната мрежа X, че страната трябва да запази позицията си да не въвежда ограничителни мерки срещу Русия.

В публикация, озаглавена „Студентска програма по въпросите на външната политика и санкциите“, те посочват, че Белград трябва да продължи да разглежда санкциите срещу държави, организации или отделни лица като политическо решение.

„Подобна позиция не е показателна за убеждението, че санкционните мерки допринасят за разрешаването на политическите и предизвикателствата пред сигурността, особено като се има предвид собственият исторически опит и преките последици от гореспоменатите мерки върху местното население“, заявиха студентите.

Те подчертаха, че Сърбия ще запази „принципната си позиция да не въвежда ограничителни мерки срещу Руската федерация“.

Наред с позицията си за санкциите срещу Русия студентите отправиха и редица въпроси към властите в страната.

„Кога ще бъдат санкционирани отговорните за срутването на сенника? Кога ще получим 2 минути кадри от пункта за събиране на пътни такси край Долевац? Кой е виновен за (не)осигуряването на Газиводе? Защо кандидатите от листата, водена от вас, нападат и бият граждани?“

Според студентите тези въпроси не изискват дебат, а конкретни отговори.

Още по темата

Сърбия удължи доставките на руски газ до края на годината

Сърбия удължи доставките на руски газ до края на годината

Студентите получават все по-голяма подкрепа в Сърбия, сочи проучване

Студентите получават все по-голяма подкрепа в Сърбия, сочи проучване

The Times: Времето на Вучич изтича, студентите го изпревариха

The Times: Времето на Вучич изтича, студентите го изпревариха

Албанските партии в Сърбия се явяват с обща листа на изборите

Албанските партии в Сърбия се явяват с обща листа на изборите

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Още един журналист е задържан в Турция по закона за дезинформацията

Още един журналист е задържан в Турция по закона за дезинформацията

Гърция увеличава помощта за дизела до 15 цента на литър

Гърция увеличава помощта за дизела до 15 цента на литър

Едвин Сугарев: Заличаването на българската история и минодобивът засягат пряко българите в Западните покрайнини

Едвин Сугарев: Заличаването на българската история и минодобивът засягат пряко българите в Западните покрайнини

Сърбия удължи доставките на руски газ до края на годината

Сърбия удължи доставките на руски газ до края на годината

Студентите получават все по-голяма подкрепа в Сърбия, сочи проучване

Студентите получават все по-голяма подкрепа в Сърбия, сочи проучване

Водещи

Още един журналист е задържан в Турция по закона за дезинформацията

Още един журналист е задържан в Турция по закона за дезинформацията

  • Току-що
Великобритания: Китай използва академични изследвания за шпионаж на технологии

Великобритания: Китай използва академични изследвания за шпионаж на технологии

  • Преди 13 минути
Образователната комисия подкрепи пет от шест проекта за промени в училищното образование

Образователната комисия подкрепи пет от шест проекта за промени в училищното образование

  • Преди 14 минути
Часове след убийството на Илиян Филипов: Задържаха бивш негов служител

Часове след убийството на Илиян Филипов: Задържаха бивш негов служител

  • Преди 27 минути
Над 40 руски ветерани от войната в Украйна влязоха в новата Държавна дума в Русия

Над 40 руски ветерани от войната в Украйна влязоха в новата Държавна дума в Русия

  • Преди 33 минути
Мъж получи условна присъда за купуване на гласове в Лом

Мъж получи условна присъда за купуване на гласове в Лом

  • Преди 33 минути
  • Лом
Британски министър заплаши Манчестър Сити с изхвърляне от Висшата лига

Британски министър заплаши Манчестър Сити с изхвърляне от Висшата лига

  • Преди 37 минути
Михаела Доцова: Преводачите не просто предават думи, а свързват хора и държави

Михаела Доцова: Преводачите не просто предават думи, а свързват хора и държави

  • Преди 50 минути
Арестуваха любимия съотборник на ЛеБрон Джеймс

Арестуваха любимия съотборник на ЛеБрон Джеймс

  • Преди 53 минути
Пожарна и Спешна помощ пристигнаха на строеж на бул. "Драган Цанков"

Пожарна и Спешна помощ пристигнаха на строеж на бул. "Драган Цанков"

  • Преди 55 минути
Саудитска Арабия отказа да допусне израелски самолети за прибирането на пътниците от аварийно кацналия самолет

Саудитска Арабия отказа да допусне израелски самолети за прибирането на пътниците от аварийно кацналия самолет

  • Преди 56 минути
Русия: Европейските оръжейни фабрики, снабдяващи Украйна, са потенциални военни цели

Русия: Европейските оръжейни фабрики, снабдяващи Украйна, са потенциални военни цели

  • Преди 1 час
Йотова потвърди: Посланикът ни в ОАЕ ще бъде освободен

Йотова потвърди: Посланикът ни в ОАЕ ще бъде освободен

  • Преди 1 час
Наталия Ефремова предлага по-високи детски и около 450 евро за втората година от майчинството

Наталия Ефремова предлага по-високи детски и около 450 евро за втората година от майчинството

  • Преди 1 час
Дончева за Илиян Филипов: Беше свързан с ГЕРБ, ДПС, а после и със сегашната власт

Дончева за Илиян Филипов: Беше свързан с ГЕРБ, ДПС, а после и със сегашната власт

  • Преди 1 час