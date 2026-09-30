Демерджиев разпореди пълен анализ дали МВР е неглижирало данни за Илиян Филипов

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев разпореди пълна проверка в структурите на МВР за евентуално постъпвали данни, жалби или сигнали от пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, свързани с опасения за неговата безопасност.

От ведомството съобщиха, че в официалните регистри на МВР няма информация за подобни сигнали.

Проверката ще обхване и публични информации от март 2025 г., според които Филипов се е притеснявал за живота си. Демерджиев е разпоредил да се установи дали тогава компетентна структура на министерството се е самосезирала и е започнала работа. Към момента данни за подобни действия през 2025 г. липсват.

Вътрешният министър е възложил на главния секретар на МВР Любомир Николов и пълен анализ дали при действията на органите на реда през миналата година не са били неглижирани важни обстоятелства и данни.

Проверката идва, след като Окръжната прокуратура в Пловдив започна разследване за умишленото убийство на известен бизнесмен с инициали И.Ф., а по-късно от "Ботев" (Пловдив) потвърдиха, че президентът на клуба Илиян Филипов е починал.

По данни на директора на ОДМВР - Пловдив ст. комисар Васил Костадинов убийството е извършено около 1:00 часа през нощта в имот на бизнесмена. Полицията работи по конкретна версия и след сигнала са били въведени заградителни мероприятия с цел да бъде ограничена възможността конкретно лице да напусне града.