Михаела Доцова: Преводачите не просто предават думи, а свързват хора и държави

"Да си преводач не е професия, това е призвание, отдаденост и кауза. Вие не просто предавате думите, но често сте и медиатор, посредник и посланик."

С тези думи председателят на Народното събрание Михаела Доцова се обърна към участниците в тържествената сесия по повод 30-ата годишнина на Асоциацията на преводачите.

Доцова, която е патрон на годишнината, подчерта значението на преводачите за съхраняването и предаването на посланията във времето. По думите ѝ именно чрез тях в историята остават свидетелства, които след векове показват развитието на човечеството.

Председателят на парламента посочи още, че много професии и дейности са възможни благодарение на усилията на преводачите. Според нея тяхната работа не се изчерпва с предаването на информация, а включва и усещане за контекста, настроението и посоката на разговора.

"Вие не просто превеждате информация, вие предавате настроението, усещате фината линия, по която върви разговорът, така че да може да се получи най-ползотворният диалог", заяви Доцова.

Тя акцентира и върху ролята на преводачите в дипломатическите отношения, бизнес контактите и посредническите процеси, като оцени високо способността им да помагат на хора и институции с различни позиции да намират общ език.

"От името на всички хора, които осъществяват държавна власт, ви благодаря за приноса различни нации да се разбират по-добре, хората с различни виждания да намират общи решения, така че да бъдем по-близки без значение къде се намираме по света", каза още председателят на Народното събрание.