Часове след убийството на Илиян Филипов: Задържаха бивш негов служител

Бивш служител на убития пловдивски бизнесмен Илиян Филипов е задържан в София, съобщи NOVA, позовавайки се на свои неофициални източници.

По информация от "24 часа" задържаният е 51-годишен мъж наиме Славчо Мегеров, а арестът е извършен във връзка с разследването на убийството. Той е бил 11 години в затвор за убийство, предаде БТВ.

Към момента МВР и прокуратурата не са обявили официално какъв е процесуалният статус на мъжа и дали срещу него е повдигнато обвинение. Има данни, че мъжът е физическият извършител на убийството, предаде BTV.

Илиян Филипов беше застрелян с огнестрелно оръжие около 1:00 часа през нощта срещу 30 септември в свой имот в Пловдив. По случая е образувано досъдебно производство за умишлено убийство.

По-рано през деня от полицията и прокуратурата съобщиха, че се работи по всички възможни версии, като бяха сформирани оперативни и разследващи екипи, разпитваха се свидетели и се проверяваха записи от камери.

Филипов беше създател и ръководител на транспортната компания PIMK и една от ключовите фигури около "Ботев" (Пловдив). Бизнесът му обхващаше транспортния и строителния сектор.

Очаква се МВР и прокуратурата да дадат официална информация за задържания и евентуалната му връзка с убийството.