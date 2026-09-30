Образователната комисия подкрепи пет от шест проекта за промени в училищното образование

Комисията по образованието и науката в Народното събрание подкрепи на първо гласуване пет от шест разгледани законопроекта за промени в Закона за предучилищното и училищното образование. Заседанието е част от продължаващото разглеждане на пакет от предложения за промени в училищното законодателство.

Законопроектът на Костадин Костадинов и група народни представители беше приет с 16 гласа "за", един "против" и двама "въздържал се".

Проектът на Красимир Вълчев и група депутати получи подкрепата на 20 членове на комисията, а един се въздържа. Вторият законопроект, внесен от Вълчев съвместно с Тома Биков, беше одобрен със 17 гласа "за" и двама "против". Внесеният от Вълчев и Биков проект е регистриран в Народното събрание на 14 септември.

Комисията подкрепи и законопроекта на Елисавета Белобрадова и група народни представители, който предвижда въвеждане на мандатност за директорите и определя ранното детско развитие като национален приоритет. Той получи 18 гласа "за", един "против" и двама "въздържал се".

С 16 гласа "за" и трима "въздържал се" беше одобрен и проектът на Димитър Здравков и група народни представители.

Единственият от шестте законопроекта, който не получи подкрепа на комисията, е внесеният от Николай Денков и група депутати. За него гласуваха четирима, 11 бяха "против", а петима се въздържаха. В парламентарния регистър има внесени през юли законопроекти за промени в Закона за предучилищното и училищното образование с Николай Денков сред вносителите.

Подкрепените текстове са минали само първо гласуване в парламентарната комисия и предстои да продължат законодателната процедура.