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Още един журналист е задържан в Турция по закона за дезинформацията

Още един журналист е задържан в Турция по закона за дезинформацията
Pixabay

Ергин, който е новинарски координатор на националистическия вестник „Нефес“, е бил задържан в Истанбул на 27 септември

Съдът в Истанбул постанови задържането под стража на журналиста Фатих Ергин по обвинение в публично разпространяване на дезинформация. Случаят е поредният, при който турските власти използват спорната разпоредба срещу представител на медиите, съобщи Комитетът за защита на журналистите.

Ергин, който е новинарски координатор на националистическия вестник „Нефес“, е бил задържан в Истанбул на 27 септември. На следващия ден съдът е постановил той да остане в ареста.

Разследването е свързано с публикация на журналиста за смъртта на лекаря Тургай Тамер. Малко преди смъртта си Тамер е бил задържан за кратко във връзка с възобновено разследване на смъртта на бившия служител на турското разузнаване Кашиф Козиноглу през 2011 г.

В първоначалната си публикация Ергин посочил Тамер като съдебномедицински експерт, но впоследствие коригирал информацията и уточнил, че той е бил лекар в затворнически комплекс.

Задържането на Ергин идва само два дни след като друг журналист, Али Таракчъ, беше оставен в ареста по същия член от турския Наказателен кодекс.

На 23 септември Таракчъ публикува в социалната мрежа Х, че в петък ще подаде оставка „много важен министър“, без да посочи кого има предвид. Такава оставка обаче не последва. Впоследствие целият му профил в Х беше блокиран в Турция.

И Ергин, и Таракчъ са разследвани по член 217/А от Наказателния кодекс, известен като „закона за дезинформацията“. Разпоредбата е приета през 2022 г. и предвижда между една и три години затвор за публично разпространяване на невярна информация, свързана със сигурността, обществения ред или общественото здраве, когато това е извършено с цел предизвикване на страх, паника или тревога.

Според Комитета за защита на журналистите от началото на 2026 г. повече от дузина журналисти са били задържани или арестувани по този закон. Организацията обвинява турските власти, че все по-често използват разпоредбата срещу представители на медиите.

„Когато законът за дезинформацията влезе в сила през 2022 г., турските власти обещаха, че той няма да бъде използван срещу журналисти. Днес обаче виждаме, че той се прилага с обезпокоителна честота, за да бъдат заглушавани журналистите и възпрепятствана работата им“, заяви представителят на организацията за Турция Йозгюр Йорет.

През април Комитетът за защита на журналистите и още 22 организации, работещи за защита на медиите и човешките права, призоваха член 217/А да бъде отменен. Според тях неясната формулировка на разпоредбата не отговаря на международните стандарти за свобода на печата.

Организациите посочиха, че от влизането на закона в сила най-малко 83 журналисти са били обвинявани по него общо 114 пъти.

През тази година по същата разпоредба бяха задържани или осъдени и други журналисти. Репортерът на „БирГюн“ Исмаил Аръ беше арестуван през март, но след 75 дни в ареста беше оправдан и освободен. Сред задържаните през септември бяха и журналистките Оя Лале Арслан и Ирем Делидже.

Комитетът за защита на журналистите съобщи, че е потърсил коментар от турското Министерство на правосъдието за случаите на Таракчъ и Ергин, но не е получил отговор.

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