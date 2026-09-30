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Едвин Сугарев: Заличаването на българската история и минодобивът засягат пряко българите в Западните покрайнини

Едвин Сугарев: Заличаването на българската история и минодобивът засягат пряко българите в Западните покрайнини
Снимка: БТА

Историческата памет, замърсяването на природата и бъдещето на българското население бяха сред основните теми на кръгла маса в София

Историческото заличаване на българското присъствие и последиците от минодобива са сред основните фактори, които оказват пряко влияние върху българското население в Западните покрайнини. Това стана ясно по време на кръгла маса в София, посветена на актуалните проблеми на българите в района.

В дискусията участваха бившият генерален консул на България в Ниш доц. д-р Едвин Сугарев и д-р Валентин Янев от научния институт "Западни покрайнини".

Сугарев постави акцент върху процесите по пренаписване на историята, унищожаването на паметници и военни гробища, които според него водят до отслабване на историческата памет и етническата идентичност на българите.

Като пример той посочи оскверняването през 2018 г. на българския военен паметник в Ниш, както и разрушаването на редица паметници в Западните покрайнини след 1949 г.

По думите му представянето на България като агресор и заличаването на факти, които не съответстват на сръбската историческа версия, създават у младите българи чувство за вина заради етническия им произход и допринасят за дистанцирането им от България.

Друг основен проблем, разгледан по време на дискусията, беше влиянието на минодобива върху околната среда и населението в района. Д-р Валентин Янев посочи дейността на мините "Караманица" и "Грот", която според него през последните десетилетия засяга Босилеградския край, Южна Морава и териториите с българско население.

Янев посочи като последици замърсяването на въздуха и водите, наличието на тежки метали, остатъци от реагенти и арсен, както и отражението им върху населението.

Като основни пътища за пренос на замърсители той посочи Караманичка и Любатска река, както и подземните води.

Според Янев проблемът има и измерения, свързани с националната сигурност, тъй като засяга земеделски райони и населението от двете страни на границата. Той свърза последиците от минодобива и с политиката спрямо българското малцинство, като посочи, че икономическите и екологичните процеси трябва да бъдат разглеждани и през призмата на бъдещето на българското население.

Кръглата маса "Актуални проблеми на българите в Западните покрайнини" беше открита тази сутрин в конферентната зала на хотел "Рила" в София. В нея участват представители на българската общност, учени и експерти от Софийския университет, БАН и други институции.

 
 

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