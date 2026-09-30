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Велислава Петрова: Членството в ОИСР е златен стандарт за България

Велислава Петрова: Членството в ОИСР е златен стандарт за България
БТА

Страната е приключила 19 от 25 прегледа по присъединяването, а остават законодателни промени в три ключови области

България е приключила прегледите по присъединяването към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в 19 от общо 25 работни групи. Това съобщи министърът на външните работи Велислава Петрова пред парламентарната подкомисия, която следи процеса.

По думите ѝ членството в ОИСР остава основен политически приоритет и би дало на България достъп до стандарти и механизми, които според нея повишават доверието в институциите и сигурността за инвеститорите.

"Законодателните стандарти на ОИСР са златният стандарт", посочи Петрова, като добави, че страната вече се намира в заключителна фаза на процеса.

Оставащата работа е концентрирана основно в три направления - корпоративно управление, публично управление и политика по опазване на околната среда.

Предстои в Народното събрание да бъдат внесени промени в Закона за публичните предприятия, Закона за съдебната власт и Закона за управление на отпадъците.

Проектът за Закона за публичните предприятия вече е преминал обществено обсъждане и се очаква да стигне до парламента в началото на октомври. Промените в Закона за съдебната власт все още се обсъждат в междуведомствена работна група.

Проектът за Закона за управление на отпадъците е изпратен на Европейската комисия за техническа нотификация, която трябва да продължи три месеца.

Петрова подчерта, че изпълнителната власт трябва да подготви оставащите законопроекти, но Народното събрание има ключова роля за финализирането на процеса. Председателят на подкомисията Александър Иванов заяви, че парламентът е готов да разглежда необходимите промени в ускорени срокове.

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