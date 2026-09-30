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Началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов е подал рапорт за освобождаване от военна служба

Началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов е подал рапорт за освобождаване от военна служба
БТА

Към момента причините за решението на адмирал Ефтимов не са съобщени

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов е подал рапорт за освобождаване от военна служба с тримесечно предизвестие. Това съобщиха за БТА от пресцентъра на Министерството на отбраната (МО) след запитване.

Адмирал Емил Ефтимов е началник на отбраната от 30 март 2020 г. Той е получил и всички отличия и награди, съответстващи на званието, включително награден знак на Министерството на отбраната "За вярна служба под знамената" и почетен знак на МО "Свети Георги".

Към момента причините за решението на адмирал Ефтимов не са съобщени.

 

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