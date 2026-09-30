Макрон: Връщането на Великобритания в ЕС би било добра новина

Френският президент Еманюел Макрон приветства идеята Великобритания да се върне в Европейския съюз, след като британският премиер Анди Бърнам заяви, че повторното членство може да бъде сред възможните варианти за бъдещите отношения на страната с блока.

„Ако британците искат да се върнат и ако премиерът върви в тази посока, мисля, че това е много добра новина както за неговата страна, така и за европейците“, каза Макрон по време на пресконференция в Мадрид.

„Върнете се“, добави той, докато стоеше до испанския премиер Педро Санчес.

Бърнам, който заема премиерския пост от юли, след като депутати от Лейбъристката партия отстраниха Киър Стармър, заяви в интервю, излъчено по-рано днес, че повторното присъединяване към ЕС е сред възможните отговори на въпроса за бъдещите отношения на Великобритания с Европа, предаде АФП.

По време на годишната конференция на Лейбъристката партия Бърнам заяви, че ще представи „различни варианти“ за отношенията с ЕС преди планираната по-късно тази година среща с блока.

Макрон отбеляза, че Великобритания „винаги е била полезна, когато ставаше дума за опростяване на нещата“ по време на членството ѝ в ЕС, като същевременно я определи като „взискателен партньор“. По думите му Бърнам проявява „смелост“, като поставя въпроса за бъдещето на отношенията с ЕС.

Френският президент обаче подчерта, че по-тясното сближаване между Великобритания и ЕС има своите ограничения, докато страната остава извън блока, близо десетилетие след референдума за Брекзит.

„Не можете да избирате между свободите, които съюзът предоставя, като вземате само това, което ви устройва, а останалото оставяте“, заяви Макрон.

Испанският премиер Педро Санчес също определи Брекзит като „огромна загуба“ както за британците, така и за европейския проект.

Ако Великобритания поиска отново да стане член на ЕС, „разбира се, Испания би приветствала това и отново би отворила обятията си за братски народ“, заяви Санчес.