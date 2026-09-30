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Дончева за Илиян Филипов: Беше свързан с ГЕРБ, ДПС, а после и със сегашната власт

Дончева за Илиян Филипов: Беше свързан с ГЕРБ, ДПС, а после и със сегашната власт
БТА

Политикът заяви, че не може да посочи версия за убийството и защити професионалната роля на Иван Демерджиев като адвокат

Татяна Дончева коментира убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, като го определи като много влиятелна фигура в града и заяви, че през годините е имал контакти с представители на различни политически среди.

"За Пловдив това е много влиятелен човек", заяви Дончева в ефира на bTV. 

По думите ѝ Филипов е бил свързан с ГЕРБ и ДПС, включително с Делян Пеевски, а впоследствие и с представители на сегашната власт. Това са твърдения на Дончева, като към момента разследващите не са свързали убийството с политически отношения или контакти.

Самата тя подчерта, че не може да посочи конкретна версия за престъплението, тъй като установяването на мотива и извършителя е работа на разследващите.

Официално прокуратурата съобщи, че Илиян Филипов е убит с огнестрелно оръжие в Пловдив, а по случая се води досъдебно производство за умишлено убийство. Към момента не е обявена водеща версия за мотива.

В разговора Дончева коментира и информацията, че при предишен случай, при който Филипов и негов съдружник са били задържани за 24 часа, техен адвокат е бил настоящият вътрешен министър Иван Демерджиев.

Тя защити професионалната му роля като адвокат, като посочи, че поемането на защитата на задържан човек само по себе си не може да бъде основание за обвинения срещу защитника. Според нея, ако има твърдения за нарушение на закона или използване на служебни контакти, те трябва да бъдат подкрепени с конкретни данни.

Междувременно разследването на убийството продължава. Разпитват се свидетели, иззети са записи и веществени доказателства, а извършителят се издирва.

Филипов беше създател на транспортната компания PIMK и президент на "Ботев" (Пловдив). Той беше застрелян в ранните часове на 30 септември, като сигналът за престъплението е подаден около 1:00 часа.

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