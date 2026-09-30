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Арестуваха любимия съотборник на ЛеБрон Джеймс

Арестуваха любимия съотборник на ЛеБрон Джеймс

Джей Ар Смит има две титли на НБА с Кливланд и ЛА Лейкърс

Двукратният шампион на НБА Джей Ар Смит е бил арестуван в щата Тексас заради нападение срещу човек от семейството му. 41-годишният бивш гард има титли с Кливланд Кавалиърс от 2016 г. и с Лос Анджелис Лейкърс от 2020 г., като и в двата случая го прави редом до ЛеБрон Джеймс. Смит бе един от любимите съотборници на Краля и има почти 1000 мача в НБА, където е играл още за Ню Орлиънс, Денвър и Ню Йорк.

През 2009 година той бе в затвора за 24 дни, след като се призна за виновен по обвинение за безотговорно шофиране, довело до катастрофа в Ню Джърси. Тогава Смит не спира на знак "стоп", а последвалият удар води до смъртта на Андре Бел, който е бил на сделката до него.

След края на баскетболната си кариера Смит завърши висшето си образование в Университета на Северна Каролина А&Т, където бе част от отбора по голф. Той влезе в НБА през 2004 г., директно от гимназията и за 16 сезона изигра общо 977 мача в редовния сезон, както и още 140 в плейофите.

 

 

 

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