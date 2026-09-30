Над 40 руски ветерани от войната в Украйна влязоха в новата Държавна дума в Русия

Над 40 руски военнослужещи, участвали във войната в Украйна, днес встъпиха в длъжност като депутати в Държавната дума на Русия. Това се случи по време на първата пленарна сесия на долната камара след парламентарните избори, проведени в средата на този месец, предаде Франс прес.

Според данни на руската избирателна комисия 46 от новоизбраните 450 депутати са участвали в пълномащабното нахлуване в Украйна, започнало през февруари 2022 г. Така те представляват над 10% от състава на новата Държавна дума.

Руският президент Владимир Путин заяви пред новоизбраните депутати, че участниците и ветераните от войната са получили силна подкрепа от избирателите.

"Участниците и ветераните от специалната военна операция в Украйна получиха силна подкрепа от избирателите. Това са хора, които доказаха безусловната си преданост към родината на бойното поле", заяви Путин.

Той допълни, че присъствието на ветераните в парламента ще засили депутатския състав.

"Виждам ги в тази зала и съм убеден, че в съответствие с традициите на бойното братство на фронта, те ще подсилят редиците на депутатите", допълни Путин.

От общо 46-те новоизбрани депутати, участвали във войната, 41 са членове на управляващата партия "Единна Русия", която спечели парламентарните избори с голямо мнозинство. В същото време "Яблоко" - единствената партия, която категорично се противопоставяше на войната в Украйна, беше изключена от участие в парламентарните избори.

Сред новите депутати е 29-годишният Нурсултан Мусагалеев. Украйна го обвинява, че е участвал в убийствата в Буча край Киев по време на окупацията на града от руските сили през пролетта на 2022 г.

Мусагалеев е бил част от 76-а въздушнодесантна дивизия, а през 2023 г. е получил званието "Герой на Русия" - най-високото държавно отличие в страната.

В състава на новата Държавна дума влизат и други военнослужещи. Сред тях са 31-годишният офицер от морската пехота Едуард Казъмов, 41-годишният подполковник от въздушнодесантните войски Виталий Дроздов, 64-годишният адмирал Владимир Касатонов и 40-годишната военна медицинска сестра Людмила Болилая. Информацията е публикувана на официалния сайт на Държавната дума и е цитирана от ТАСС.

Друг нов депутат - Андрей Козлов, заяви, че ветераните ще пренесат в парламента своята лоялност към руския президент.

"Ние ги подкрепяме и ще продължим да го правим до самия край, до победата", посочи днес Козлов, цитиран от "Вести".

Полковник Андрей Козлов е служил в специалните части на ФСС в продължение на три десетилетия. Той се е отличил в сраженията в Курска област в Русия през 2024 г. и 2025 г.

Путин неколкократно е заявявал, че новият политически елит на Русия трябва да включва военни ветерани. В тази посока през 2024 г. беше създадена програмата за обучение на държавни кадри "Времето на героите".

Нейните координатори посочват, че програмата вече е подготвила десетки ветерани за заемане на обществени длъжности.