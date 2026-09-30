Новини
Търси
Подкаст
Свят

Над 40 руски ветерани от войната в Украйна влязоха в новата Държавна дума в Русия

Над 40 руски ветерани от войната в Украйна влязоха в новата Държавна дума в Русия
Снимка: AP/БТА

46 от новоизбраните депутати са участвали в пълномащабното нахлуване, а 41 от тях са представители на "Единна Русия"

Над 40 руски военнослужещи, участвали във войната в Украйна, днес встъпиха в длъжност като депутати в Държавната дума на Русия. Това се случи по време на първата пленарна сесия на долната камара след парламентарните избори, проведени в средата на този месец, предаде Франс прес.

Според данни на руската избирателна комисия 46 от новоизбраните 450 депутати са участвали в пълномащабното нахлуване в Украйна, започнало през февруари 2022 г. Така те представляват над 10% от състава на новата Държавна дума.

Руският президент Владимир Путин заяви пред новоизбраните депутати, че участниците и ветераните от войната са получили силна подкрепа от избирателите.

"Участниците и ветераните от специалната военна операция в Украйна получиха силна подкрепа от избирателите. Това са хора, които доказаха безусловната си преданост към родината на бойното поле", заяви Путин.

Той допълни, че присъствието на ветераните в парламента ще засили депутатския състав.

"Виждам ги в тази зала и съм убеден, че в съответствие с традициите на бойното братство на фронта, те ще подсилят редиците на депутатите", допълни Путин.

От общо 46-те новоизбрани депутати, участвали във войната, 41 са членове на управляващата партия "Единна Русия", която спечели парламентарните избори с голямо мнозинство. В същото време "Яблоко" - единствената партия, която категорично се противопоставяше на войната в Украйна, беше изключена от участие в парламентарните избори.

Сред новите депутати е 29-годишният Нурсултан Мусагалеев. Украйна го обвинява, че е участвал в убийствата в Буча край Киев по време на окупацията на града от руските сили през пролетта на 2022 г.

Мусагалеев е бил част от 76-а въздушнодесантна дивизия, а през 2023 г. е получил званието "Герой на Русия" - най-високото държавно отличие в страната.

В състава на новата Държавна дума влизат и други военнослужещи. Сред тях са 31-годишният офицер от морската пехота Едуард Казъмов, 41-годишният подполковник от въздушнодесантните войски Виталий Дроздов, 64-годишният адмирал Владимир Касатонов и 40-годишната военна медицинска сестра Людмила Болилая. Информацията е публикувана на официалния сайт на Държавната дума и е цитирана от ТАСС.

Друг нов депутат - Андрей Козлов, заяви, че ветераните ще пренесат в парламента своята лоялност към руския президент.

"Ние ги подкрепяме и ще продължим да го правим до самия край, до победата", посочи днес Козлов, цитиран от "Вести".

Полковник Андрей Козлов е служил в специалните части на ФСС в продължение на три десетилетия. Той се е отличил в сраженията в Курска област в Русия през 2024 г. и 2025 г.

Путин неколкократно е заявявал, че новият политически елит на Русия трябва да включва военни ветерани. В тази посока през 2024 г. беше създадена програмата за обучение на държавни кадри "Времето на героите".

Нейните координатори посочват, че програмата вече е подготвила десетки ветерани за заемане на обществени длъжности.

Още по темата

Русия: Европейските оръжейни фабрики, снабдяващи Украйна, са потенциални военни цели

Русия: Европейските оръжейни фабрики, снабдяващи Украйна, са потенциални военни цели

Студентите в Сърбия се обявиха против санкциите срещу Русия

Студентите в Сърбия се обявиха против санкциите срещу Русия

Украйна: Русия започна масирани атаки срещу енергийната ни инфраструктура

Украйна: Русия започна масирани атаки срещу енергийната ни инфраструктура

Путин: Единството на Русия гарантира сигурността и суверенитета на страната

Путин: Единството на Русия гарантира сигурността и суверенитета на страната

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Великобритания: Китай използва академични изследвания за шпионаж на технологии

Великобритания: Китай използва академични изследвания за шпионаж на технологии

Саудитска Арабия отказа да допусне израелски самолети за прибирането на пътниците от аварийно кацналия самолет

Саудитска Арабия отказа да допусне израелски самолети за прибирането на пътниците от аварийно кацналия самолет

Русия: Европейските оръжейни фабрики, снабдяващи Украйна, са потенциални военни цели

Русия: Европейските оръжейни фабрики, снабдяващи Украйна, са потенциални военни цели

Южна Корея ще инвестира 200 милиарда долара в енергийния сектор на САЩ

Южна Корея ще инвестира 200 милиарда долара в енергийния сектор на САЩ

Рюте: Няма непосредствена заплаха за територията на НАТО

Рюте: Няма непосредствена заплаха за територията на НАТО

Водещи

Още един журналист е задържан в Турция по закона за дезинформацията

Още един журналист е задържан в Турция по закона за дезинформацията

  • Преди 5 минути
Великобритания: Китай използва академични изследвания за шпионаж на технологии

Великобритания: Китай използва академични изследвания за шпионаж на технологии

  • Преди 17 минути
Образователната комисия подкрепи пет от шест проекта за промени в училищното образование

Образователната комисия подкрепи пет от шест проекта за промени в училищното образование

  • Преди 18 минути
Часове след убийството на Илиян Филипов: Задържаха бивш негов служител

Часове след убийството на Илиян Филипов: Задържаха бивш негов служител

  • Преди 31 минути
Над 40 руски ветерани от войната в Украйна влязоха в новата Държавна дума в Русия

Над 40 руски ветерани от войната в Украйна влязоха в новата Държавна дума в Русия

  • Преди 37 минути
Мъж получи условна присъда за купуване на гласове в Лом

Мъж получи условна присъда за купуване на гласове в Лом

  • Преди 37 минути
  • Лом
Британски министър заплаши Манчестър Сити с изхвърляне от Висшата лига

Британски министър заплаши Манчестър Сити с изхвърляне от Висшата лига

  • Преди 42 минути
Михаела Доцова: Преводачите не просто предават думи, а свързват хора и държави

Михаела Доцова: Преводачите не просто предават думи, а свързват хора и държави

  • Преди 54 минути
Арестуваха любимия съотборник на ЛеБрон Джеймс

Арестуваха любимия съотборник на ЛеБрон Джеймс

  • Преди 57 минути
Пожарна и Спешна помощ пристигнаха на строеж на бул. "Драган Цанков"

Пожарна и Спешна помощ пристигнаха на строеж на бул. "Драган Цанков"

  • Преди 59 минути
Саудитска Арабия отказа да допусне израелски самолети за прибирането на пътниците от аварийно кацналия самолет

Саудитска Арабия отказа да допусне израелски самолети за прибирането на пътниците от аварийно кацналия самолет

  • Преди 60 минути
Русия: Европейските оръжейни фабрики, снабдяващи Украйна, са потенциални военни цели

Русия: Европейските оръжейни фабрики, снабдяващи Украйна, са потенциални военни цели

  • Преди 1 час
Йотова потвърди: Посланикът ни в ОАЕ ще бъде освободен

Йотова потвърди: Посланикът ни в ОАЕ ще бъде освободен

  • Преди 1 час
Наталия Ефремова предлага по-високи детски и около 450 евро за втората година от майчинството

Наталия Ефремова предлага по-високи детски и около 450 евро за втората година от майчинството

  • Преди 1 час
Дончева за Илиян Филипов: Беше свързан с ГЕРБ, ДПС, а после и със сегашната власт

Дончева за Илиян Филипов: Беше свързан с ГЕРБ, ДПС, а после и със сегашната власт

  • Преди 1 час