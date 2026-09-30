Британски министър заплаши Манчестър Сити с изхвърляне от Висшата лига

Британското правителство в лицето на спортния министър Лиса Нанди индиректно заплаши Манчестър Сити с изхвърляне от Висшата лига заради нарушение на правилата между сезон 2009/10 и 2017/18. Лигата призна клубът за виновен, но засега никой не бърза с присъдата, тъй като има период на обжалване.

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„Ако обвиненията останат и след обжалване, максималното наказание е много сериозно", заяви Нанди, която е родом от Манчестър. „Съобщението на Висшата лига е пределно ясно. Не искам да избързвам, но нещата не изглеждат добре", допълни министър Нанди.

Нанди се съсредоточи именно върху потенциалните последствия от евентуално потвърждаване на обвиненията. „С други думи, даден клуб може да бъде изключен от Висшата лига, ако подобни обвинения бъдат потвърдени, което, разбира се, ще има огромни последствия за всички“, добави тя.

Представителката на британското правителство използва момента, за да призове за ясни финансови правила и тяхното последователно прилагане. „Ето защо смятам, че най-важният въпрос е как да гарантираме, че разполагаме с правила, които се разбират ясно, спазват се и се прилагат последователно, и че можем да реагираме бързо при тяхното нарушаване“, заключи тя.