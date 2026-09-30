Крушарски: Локомотив Пловдив ми дължи над 6 млн. евро

Христо Крушарски е категоричен в решението си да се оттегли от Локомотив Пловдив и заяви, че клубът му дължи над 6 милиона евро. Бизнесменът от години издържа „смърфовете", но непрекъснатите протести на феновете срещу неговото управление го принудиха да напусне.

Крушарски се оттегля от Локомотив Пловдив

„Контролният пакет акции е в мен още, но аз вече не се чувствам собственик. Чакам да се завършат проверките, да се обадят кога и на кого, и нещата се случват. Аз като фен на Локомотив Пловдив ще давам по 10 000 евро всяко първо число на месеца, ще превеждам в банковата сметка на Локомотив Пловдив по 10 000 евро лични средства. Чакам и други доброжелатели да се появят да помогнат на любимия отбор в трудния момент. Крушарски няма да е собственик, може би до няколко дни”, каза той.

„Естествено, задълженията си ги търся. Няма как след това нещо, което получих като благодарност и хранене от тези хора, които винаги са били контра. Ще си търся вземанията до дупка. Оставям клуб, който има потенциал над 5 млн. евро, а аз получих клуб с 0 евро потенциал пред изпадане. Ако не си спомнят това, да им го припомня на големите локомотивци. Базата я подарявам на децата. Нея не я включвам. Задълженията са повече. Задълженията към мен са повече - над 6 млн. евро", разкри Крушарски.