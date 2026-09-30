София покори ЕвроВолей 2026: България - Полша е най-посетеният мач

Драматичната победа на „лъвовете“ с 3:2 над Полша на 16 септември оглави класацията. Срещата беше наблюдавана от рекордните 13 186 зрители, които превърнаха залата в истински волейболен празник.

София се утвърди като един от основните центрове на емоциите и зрителския интерес на шампионата, чиито останали домакини бяха Италия, Финландия и Румъния. Три от срещите в българската столица събраха повече публика от двубоите във финалната четворка в Милано.

Единственият мач, доближил се до рекорда на България - Полша, беше срещата между Финландия и Белгия в Тампере, привлякла 12 338 фенове.

На трето място в подреждането е двубоят България - Германия с 12 198 зрители, а след него се нарежда срещата на националите срещу Украйна, проследена от 11 689 души. Финалът между Полша и Франция остава едва пети с публика от 11 118 зрители.

В топ 10 попадат още мачовете България - Португалия, събрал 10 678 души, България - Израел с 9865 зрители и България - Република Северна Македония с 8892 фенове.

Така всеки един от двубоите на България в София намери място сред десетте най-посетени срещи на Евро 2026 - категорично доказателство за волейболната страст на родната публика.