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Проф. Иван Цанов: Икономически коридор между България и Сърбия може да развие Западните покрайнини

Проф. Иван Цанов: Икономически коридор между България и Сърбия може да развие Западните покрайнини
Снимка: БТА

Моделът предвижда Сърбия да осигурява земя и производствена база, а България да участва с капитал, технологии и управление

Създаването на специална трансгранична икономическа зона или "коридор" между България и Сърбия може да съчетае интересите на двете страни и да подпомогне развитието на българските райони в Западните покрайнини. Това заяви проф. д.н. Иван Цанов от УНСС по време на кръгла маса в София, посветена на проблемите на българите в пограничните райони.

Според Цанов икономическите проблеми са основният стратегически въпрос пред българите в Западните покрайнини, тъй като ограниченият местен пазар, недостатъчните инвестиции и липсата на достатъчно възможности за работа водят до изтичане на младото население.

В периферните общини икономиката е концентрирана основно около микропредприятия, търговия, услуги, семейни производства и селско стопанство. По думите на Цанов обаче липсва бизнес, който да изгради устойчива местна икономическа екосистема.

Той предложи модел на трансгранично партньорство, при който Сърбия да предоставя земя, работна сила и местна производствена база, а България да участва с капитал, технологии и управление.

По този начин, според предложението му, Западните покрайнини могат постепенно да преминат от периферно положение към ролята на икономически център.

Цанов посочи и необходимостта от изграждане на цялостна производствена верига, която в момента липсва в региона. Тя би обхващала всички етапи - от земеделското производство, през преработката и опаковането, до брандирането и реализацията на продукцията извън региона.

Като допълнителна мярка проф. Цанов предложи България да създаде гаранционен финансов инструмент, който да поема част от инвестиционния риск и да улеснява местния бизнес при достъпа до кредитиране.

Според него икономическото сътрудничество би било по-приемливо за Сърбия, ако бъде концентрирано върху инвестиции и създаване на работни места, без да се възприема като намеса във вътрешните работи на страната.

"Коридорът" между България и Сърбия, по думите му, може да бъде практичен инструмент, в който се срещат българският интерес към развитието на общността и сръбският прагматичен интерес от икономически растеж.

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