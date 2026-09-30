Назалните ваксини срещу грип идват от 5 октомври, инжекционните се бавят

Имунизацията на деца срещу сезонен грип с назална ваксина започва на 5 октомври, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

В страната вече са доставени 75 000 дози назални ваксини. От тях 47 504 са осигурени по Националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при деца 2026-2030 г., а останалите ще бъдат предназначени за аптечната мрежа.

В момента количествата се разпределят към лечебните заведения и аптеките.

Същевременно доставките на инжекционните противогрипни ваксини се забавят. Първите количества за националните програми и аптечната мрежа се очакват в края на октомври.

Според здравното министерство причината е забавяне от страна на производителите. За сезон 2026/2027 г. са направени промени в състава на противогрипните ваксини за Северното полукълбо, включително въвеждането на три нови ваксинални щама съгласно препоръките на Световната здравна организация. Допълнителен фактор е повишеното търсене в световен мащаб.

Проблеми с доставките има и в други държави от ЕС, Северна Америка и Азия, посочват от ведомството.

Общо през сезон 2026/2027 г. в България се очакват 770 000 дози противогрипни ваксини.

Паралелно с това започва и кампанията срещу COVID-19. Доставени са 14 400 дози от актуализираната ваксина срещу варианта XFG, включително за деца над шестмесечна възраст.

Ваксинацията срещу COVID-19 ще бъде безплатна и ще се извършва в определени кабинети на регионалните здравни инспекции и в лечебни заведения. До края на годината се очаква доставените количества да достигнат 31 680 дози.