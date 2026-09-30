Новини
Търси
Подкаст
Здраве

Назалните ваксини срещу грип идват от 5 октомври, инжекционните се бавят

Назалните ваксини срещу грип идват от 5 октомври, инжекционните се бавят
БТА

Първите количества от инжекционните ваксини се очакват едва в края на октомври

Имунизацията на деца срещу сезонен грип с назална ваксина започва на 5 октомври, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

В страната вече са доставени 75 000 дози назални ваксини. От тях 47 504 са осигурени по Националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при деца 2026-2030 г., а останалите ще бъдат предназначени за аптечната мрежа.

В момента количествата се разпределят към лечебните заведения и аптеките.

Същевременно доставките на инжекционните противогрипни ваксини се забавят. Първите количества за националните програми и аптечната мрежа се очакват в края на октомври.

Според здравното министерство причината е забавяне от страна на производителите. За сезон 2026/2027 г. са направени промени в състава на противогрипните ваксини за Северното полукълбо, включително въвеждането на три нови ваксинални щама съгласно препоръките на Световната здравна организация. Допълнителен фактор е повишеното търсене в световен мащаб.

Проблеми с доставките има и в други държави от ЕС, Северна Америка и Азия, посочват от ведомството.

Общо през сезон 2026/2027 г. в България се очакват 770 000 дози противогрипни ваксини.

Паралелно с това започва и кампанията срещу COVID-19. Доставени са 14 400 дози от актуализираната ваксина срещу варианта XFG, включително за деца над шестмесечна възраст.

Ваксинацията срещу COVID-19 ще бъде безплатна и ще се извършва в определени кабинети на регионалните здравни инспекции и в лечебни заведения. До края на годината се очаква доставените количества да достигнат 31 680 дози.

Още по темата

Лични лекари очакват недостиг на противогрипни ваксини

Лични лекари очакват недостиг на противогрипни ваксини

770 000 противогрипни ваксини ще бъдат доставени в България

770 000 противогрипни ваксини ще бъдат доставени в България

Проф. Ива Христова: На прага сме на появата на грипните вируси

Проф. Ива Христова: На прага сме на появата на грипните вируси

От 1 октомври започва безплатна противогрипна ваксинация за деца

От 1 октомври започва безплатна противогрипна ваксинация за деца

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Здраве

Николай Брънзалов: Всяка промяна в здравната система трябва да бъде разбрана от обществото

Николай Брънзалов: Всяка промяна в здравната система трябва да бъде разбрана от обществото

Лични лекари очакват недостиг на противогрипни ваксини

Лични лекари очакват недостиг на противогрипни ваксини

Есенни храни за по-силен имунитет: 7 продукта, които да включим в менюто

Есенни храни за по-силен имунитет: 7 продукта, които да включим в менюто

Как да изберем най-подходящата възглавница

Как да изберем най-подходящата възглавница

В Световния ден на сърцето: 1-годишно дете с две малформации получи шанс за живот

В Световния ден на сърцето: 1-годишно дете с две малформации получи шанс за живот

Водещи

Още един журналист е задържан в Турция по закона за дезинформацията

Още един журналист е задържан в Турция по закона за дезинформацията

  • Преди 6 минути
Великобритания: Китай използва академични изследвания за шпионаж на технологии

Великобритания: Китай използва академични изследвания за шпионаж на технологии

  • Преди 18 минути
Образователната комисия подкрепи пет от шест проекта за промени в училищното образование

Образователната комисия подкрепи пет от шест проекта за промени в училищното образование

  • Преди 19 минути
Часове след убийството на Илиян Филипов: Задържаха бивш негов служител

Часове след убийството на Илиян Филипов: Задържаха бивш негов служител

  • Преди 32 минути
Над 40 руски ветерани от войната в Украйна влязоха в новата Държавна дума в Русия

Над 40 руски ветерани от войната в Украйна влязоха в новата Държавна дума в Русия

  • Преди 39 минути
Мъж получи условна присъда за купуване на гласове в Лом

Мъж получи условна присъда за купуване на гласове в Лом

  • Преди 39 минути
  • Лом
Британски министър заплаши Манчестър Сити с изхвърляне от Висшата лига

Британски министър заплаши Манчестър Сити с изхвърляне от Висшата лига

  • Преди 43 минути
Михаела Доцова: Преводачите не просто предават думи, а свързват хора и държави

Михаела Доцова: Преводачите не просто предават думи, а свързват хора и държави

  • Преди 55 минути
Арестуваха любимия съотборник на ЛеБрон Джеймс

Арестуваха любимия съотборник на ЛеБрон Джеймс

  • Преди 59 минути
Пожарна и Спешна помощ пристигнаха на строеж на бул. "Драган Цанков"

Пожарна и Спешна помощ пристигнаха на строеж на бул. "Драган Цанков"

  • Преди 1 час
Саудитска Арабия отказа да допусне израелски самолети за прибирането на пътниците от аварийно кацналия самолет

Саудитска Арабия отказа да допусне израелски самолети за прибирането на пътниците от аварийно кацналия самолет

  • Преди 1 час
Русия: Европейските оръжейни фабрики, снабдяващи Украйна, са потенциални военни цели

Русия: Европейските оръжейни фабрики, снабдяващи Украйна, са потенциални военни цели

  • Преди 1 час
Йотова потвърди: Посланикът ни в ОАЕ ще бъде освободен

Йотова потвърди: Посланикът ни в ОАЕ ще бъде освободен

  • Преди 1 час
Наталия Ефремова предлага по-високи детски и около 450 евро за втората година от майчинството

Наталия Ефремова предлага по-високи детски и около 450 евро за втората година от майчинството

  • Преди 1 час
Дончева за Илиян Филипов: Беше свързан с ГЕРБ, ДПС, а после и със сегашната власт

Дончева за Илиян Филипов: Беше свързан с ГЕРБ, ДПС, а после и със сегашната власт

  • Преди 1 час