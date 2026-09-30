Нетаняху: Пилотът на отклонения полет е намушкал колегата си и е опитал да разбие самолета

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че единият от пилотите на самолет на Flydubai, който беше отклонен към Саудитска Арабия след сигнали за извънредна ситуация на борда, е намушкал другия пилот и след това изглежда е направил опит да разбие самолета, предаде Ройтерс.

По думите на Нетаняху нападателят е бил задържан и в момента е разпитван от саудитските власти. Израелският премиер съобщи още, че е разговарял с пътник от самолета, според когото друг член на екипажа е успял да овладее ситуацията и да стабилизира машината.

Израелският министър на отбраната Израел Кац определи случая като опит за „джихадистка терористична атака“. Според него предварителната информация сочи, че нападателят е възнамерявал да разбие самолета и да убие всички намиращи се на борда.

От Flydubai обаче заявиха, че на този етап мотивите и причините за инцидента не са известни и предстои да бъдат установени в рамките на официалното разследване. Авиокомпанията потвърди, че всички пътници и членове на екипажа са в безопасност.

Министърът на националната сигурност на Израел Итамар Бен-Гвир заяви, че инцидентът тази показва необходимостта страната да засили военните си действия в региона, пише The Times of Israel.

„Слава Богу и на героичните пътници, но доктрината за сигурност на Израел трябва да се издигне на следващото ниво“, заяви Бен-Гвир.

Той добави, че Израел „не трябва да спира“ и трябва да продължи действията си, докато не постигне „пълна победа“ в Иран, Ливан, Газа, Юдея и Самария – библейското наименование, използвано от Израел за Западния бряг.

Лидерът на „Оцма Йехудит“ заяви още, че случилото се е поредното напомняне, че според него Израел не трябва да проявява милост към своите врагове.

„Тероризмът е зло, с което не трябва да се постига друго споразумение, освен да бъде победен и заличен от лицето на земята“, каза Бен-Гвир.

Министърът на финансите Бецалел Смотрич също коментира случая, заявявайки, че всеки, който се е опитал да свали самолета и да убие намиращите се на борда около 180 израелци, трябва да понесе отговорност, както и всяка държава или терористична организация, която стои зад подобно действие.