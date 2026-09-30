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Ивайло Симеонов: Не принадлежа на никого, търсим подкрепа от хората

Ивайло Симеонов: Не принадлежа на никого, търсим подкрепа от хората
БТА

Кандидатът за президент и кмет на Елин Пелин определи настоящия политически елит като "паралелна вселена"

Независимият кандидат за президент Ивайло Симеонов заяви пред bTV, че търси подкрепата на хора с различни политически предпочитания, но не и партийна обвързаност.

На въпрос дали е "скритият кандидат на ГЕРБ", Симеонов отговори, че в инициативния му комитет има хора, с които е работил и които са му дали доверието си.

"Дали търсим подкрепа на партии? Да, търсим и от ГЕРБ, и от ПП-ДБ, и от БСП, и от ДПС, и от "Прогресивна България", но не от партиите, а от хората. Защото аз съм независим, не принадлежа на никого, а само на дадената си дума и на това, което съм обещал и съм поел като ангажимент", заяви Симеонов.

Симеонов обясни решението си да се включи в президентската надпревара с разочарованието си от развитието на страната през последните десетилетия.

По думите му българското общество не е успяло да премине през промяната, която е очаквало, а политическата класа се е откъснала от реалните проблеми на хората.

"Политическата така наречена класа създаде една паралелна вселена, която изсмуква всичко това, което ние изкарваме като средства, за да могат те да живеят", каза кандидатът за президент.

Според него парите, които хората създават с труда си, трябва да се връщат в населените места и да водят до подобряване на качеството им на живот.

Симеонов постави акцент и върху обезлюдяването на страната, като заяви, че България "се изпразва от съдържание", защото все повече хора са демотивирани и напускат по-малките населени места. Подобна теза той защити и при представянето на кандидатурата си през септември, когато посочи развитието на регионите като един от основните си приоритети.

Кандидатът за държавен глава не се съгласи и с тезата, че президентската институция разполага с твърде малко правомощия, за да влияе върху процесите в страната.

Той посочи участието на президента при попълването на състава на ключови държавни органи и заяви, че държавният глава носи своята част от отговорността за работата на институциите.

По думите му в обществото все повече се затвърждава усещането за липса на справедливост и за двоен стандарт, включително в правоохранителната система.

Симеонов даде Елин Пелин като пример за политика, която според него може да задържи младите семейства извън големите градове.

"От нашата община не си тръгват хората. Ние сме една от малките общини с положителна демография", каза той.

Кандидатът за президент припомни и мярката на общината за предоставяне на 10 000 евро за трето и всяко следващо дете, но подчерта, че финансовата помощ сама по себе си не е достатъчна.

Според него семействата трябва да имат усещане за "битов мир и спокойствие", сигурност и перспектива, за да изберат да останат и да отглеждат децата си в по-малките населени места.

Симеонов коментира и предизвикалото реакции негово решение от миналата година, свързано с отбелязването на Хелоуин.

Той отхвърли определението, че е "забранил" празника, като уточни, че не е допуснал организираното му отбелязване в читалища, училища и детски градини.

По думите му причината е желанието му да бъде поставен по-силен акцент върху българските празници и националната идентичност, особено около Деня на народните будители.

"Българите, които сме отдадени на българщината, националното самосъзнание и националната идентичност, имаме място в политиката", заяви Симеонов.

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