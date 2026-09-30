Гърция увеличава помощта за дизела до 15 цента на литър

Гръцкото правителство увеличава държавната помощ за дизела от 10 на 15 цента за литър. С отстъпките от рафинериите общото намаление на цената на колонката може да достигне 20 цента.

Премиерът Кириакос Мицотакис обяви промяната на днешното заседание на Министерския съвет. Досега държавата компенсираше по 10 цента от цената на литър дизел, а сега помощта се увеличава с още 5 цента.

Мярката ще важи за следващите 15 дни. По-краткият срок е свързан с честите промени в международните цени на петрола. Правителственият говорител Павлос Маринакис вече заяви, че мерките за автомобилните горива ще се преразглеждат на всеки две седмици, като следващият пакет е планиран за 14 октомври.

Допълнително облекчение идва от рафинериите. HELLENIQ ENERGY обяви, че удължава до 14 октомври отстъпките за бензин 95 октана и дизел на вътрешния пазар. Намалението е близо 8 цента на литър без ДДС за бензина и 4,05 цента без ДДС за дизела.

При бензина нова държавна субсидия не се предвижда, но отстъпката от рафинериите остава в сила.

Правителството подготвя и мерки за отоплителния дизел. Очаква се цената му да бъде задържана под 1,75 евро за литър. Конкретните параметри на помощта ще бъдат обявени преди началото на отоплителния сезон на 15 октомври.

Според гръцките власти размерът на подкрепата за горивата ще се преразглежда на всеки 15 дни в зависимост от движението на международните цени на петрола.