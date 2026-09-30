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Русия: Европейските оръжейни фабрики, снабдяващи Украйна, са потенциални военни цели

Русия: Европейските оръжейни фабрики, снабдяващи Украйна, са потенциални военни цели
Снимка: AP/БТА

Мария Захарова заяви, че европейските държави са пряко ангажирани в конфликта заради военната си подкрепа за Киев

Фабриките в Европа, произвеждащи оръжие за Украйна, са легитимни и потенциални военни цели за Русия, заяви в сряда говорителят на Министерството на външните работи Мария Захарова, предаде Ройтерс.

Захарова заяви на брифинг за пресата, че европейските държави са пряко замесени в конфликта чрез военната си подкрепа за Украйна, добавяйки, че подобна дейност е забавила разрешаването на войната.

Тя отговаряше на въпрос относно очевидната готовност на Полша да бъде домакин на фабрика за производство на ракети-прехващачи "Пейтриът" за Украйна. НАТО и много европейски страни казват, че ще продължат да правят всичко възможно, за да подкрепят Украйна и да ѝ помогнат да отблъсне руските сили и да свали дронове и ракети.

"Оръжейните фабрики в европейски страни, които произвеждат оръжия за Украйна, са потенциални военни цели за Русия и не бива да се предполага, че военните фабрики извън украинската територия, които произвеждат оръжия за киевския режим, ще бъдат в безопасност. Всеки, който мисли така, греши", каза Захарова.

"Европейските държави са пряко ангажирани в украинския конфликт. Те не просто предоставят помощ. Като отварят оръжейни фабрики и съвместни предприятия, те са напълно ангажирани. А това само забавя разрешаването на конфликта, вместо да го доближава до края, както някои сили в Европа мислят или си представят", добави тя.

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