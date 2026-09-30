Путин: Единството на Русия гарантира сигурността и суверенитета на страната

Единството на руското общество ще бъде основна гаранция за сигурността и суверенитета на страната за поколения напред, заяви руският президент Владимир Путин на първото заседание на 9-ата Държавна дума, пише ТАСС.

„Единството на нашето общество е най-сигурната гаранция, че заедно ще постигнем всички цели, които сме си поставили. Ще осигурим надеждни гаранции за сигурността и суверенитета на Русия за поколения напред. Така ще бъде. Абсолютно съм сигурен в това“, каза Путин.

В изказването си руският президент постави акцент върху сплотеността на обществото като условие за постигането на поставените от властта цели. Той свърза общественото единство с дългосрочната сигурност на страната и защитата на нейния суверенитет, като подчерта увереността си, че тази политика ще гарантира стабилността на Русия и в бъдеще.