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Частните болници: Отнемането на лиценз под натиск създава опасен прецедент

Частните болници: Отнемането на лиценз под натиск създава опасен прецедент

Позицията е във връзка с отнетия лиценз на мястото, където издъхна 6-годишният Ангел

Отнемането на разрешително за дейност на болница при спорни и недоказани обстоятелства не е добра политика и може да има последици за цялата здравна система. Това заявиха от Националното сдружение на частните болници по повод решението за отнемане на разрешението за лечебна дейност на пловдивската болница „Медикус Алфа“.

От организацията посочват, че са приели с изненада решението на Министерството на здравеопазването, мотивирано с извършване на дейност извън издаденото на лечебното заведение разрешение.

Според сдружението болницата няма финансова, медицинска или друга причина да осъществява дейности, за които няма разрешение.

От организацията припомнят и трагичния случай със смъртта на дете след оперативно лечение в лечебното заведение. Те изразяват съпричастност към близките и подчертават, че причините за случилото се трябва да бъдат изяснени.

По случая са образувани наказателни производства срещу лекари. Ако бъде доказана тяхна вина, те следва да понесат предвидената от закона отговорност, посочват от сдружението.

От Националното сдружение на частните болници оспорват и констатациите на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, според които в „Медикус Алфа“ са извършвани дейности извън разрешителното. Според организацията тези констатации са оспорени пред съда, като по въпроса все още има висящ съдебен спор.

По тази причина от сдружението смятат, че основанията, на които здравният министър се позовава за отнемането на разрешението, към момента не могат да бъдат определени като безспорно доказани.

„Отнемането на лиценза при спорни и недоказани аргументи под медиен или друг натиск може да рефлектира върху дейността на всички болници, да доведе до самоограничаване в работата, до страх от извършване на медицински дейности с висок риск и други немаловажни последици във вреда на болните хора“, предупреждават от сдружението.

Според организацията казусът надхвърля рамките на конкретното лечебно заведение и засяга както функционирането на болничната помощ, така и принципа за върховенство на закона.

От Националното сдружение на частните болници призовават министъра на здравеопазването да изчака окончателното произнасяне на съда по констатациите на „Медицински надзор“, преди да вземе решение дали разрешението на „Медикус Алфа“ да бъде отнето.

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