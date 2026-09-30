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Свидетели по делото срещу бившия кмет на Варна Портних бяха разпитани

Свидетели по делото срещу бившия кмет на Варна Портних бяха разпитани
Pixabayдокумен

В обвинението се посочва, че са предоставяни неверни данни с цел неправомерното получаване на 3,4 млн. евро от еврофондове

Софийският градски съд разпита трима свидетели по делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних

Той е обвинен заедно с бившия областен управител Стоян Пасев, както и двама държавни служители от Изпълнителната агенция "Морска администрация", за измама, свързана с реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище, припомня БТА.

В обвинението се посочва, че са подправяни официални документи и са предоставяни неверни данни с цел неправомерното получаване на 3,4 млн. евро от еврофондове и средства от националния бюджет за проект, насочен към подобряване на инфраструктурата на предполагаемо рибарско пристанище в покрайнините на града, подаден от Община Варна (бенефициент).

Свидетелят Росица Попова посочи пред съда, че тъй като проектът за изграждане на пристанището е бил към БАН, тя е подала молбата си за участие там и впоследствие договорът ѝ е бил сключен с академията. Тя добави, че в него са упоменати правата и задълженията ѝ и заяви, че никой не ѝ е оказвал влияние по изготвянето или сключването му. 

Тя посочи още, че е проучвала пристанища в южното и впоследствие и в северното Черноморие, защото в България подобни проекти не са популярни. Попова посочи, че всеки проект започва с проучване. Функциите ѝ не са приключили с изготвянето на проекта за изграждане на пристанището. Тя е имала задачи и по време на изграждането му. 

Свидетелят Лозана Василева посочи, че в периода 2009-2013 г. е била зам.-изпълнителен директор и директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), а през 2013 г. е била зам.-министър на земеделието и храните. В това ѝ качеството са били делегирани функциите на ръководител управляващия орган на Дирекция „Морско дело и рибарство“. 

Василева каза още пред съда, че тя е подписвала договорите в сферата на морското дело и рибарството, а ДФЗ е поемала проектите след договарянето и е извършвала разплащанията. Василева потвърди, че тя е одобрила проекта за пристанището в ролята ѝ на зам.-министър. 

Свидетелят Иван Добрев посочи пред съда, че е имал задача да изготви подробния устройствен план (ПУП) за пристанището. Той трябва да включва границите на имота и да урежда достъпа до него. Освен това Добрев е извършил геодезичното заснемане на сушата. Той не е имал задача да изследва и пристана, а само наземната част на пристанището.

Добрев обясни пред съда, че предназначението на един имот не се определя от ПУП. В конкретния случай това означава, че не пречи да се изготви подробен устройствен план за пристанище на място, предназначено за плаж. 

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