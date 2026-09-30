Ивелин Михайлов: Убитият Илиян Филипов премина от лагера на Пеевски и Борисов към този на Радев (ВИДЕО)

"Убийството от тази сутрин е част от поредица от престъпления, които се случват след смяната на властта".

Това каза кандидатът за президент от "Величие" Ивелин Михайлов пред ТАРАЛЕЖ в коментар за убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив. Той направи връзка между убийството днес и други случаи, които според него са свързани с бизнесмени и хора, разполагащи с информация за различни схеми. Михайлов посочи и случаи, при които според него смъртта е настъпила след употреба на наркотици, като направи предположения за възможни зависимости между отделните случаи.

„Ако е един път - възможно е да е случайност, ако е два пъти – възможно е да е модел, ако е три пъти – сто процента е модел“.

По думите му става въпрос за опит да бъдат прекъсвани връзки и звена между хора, които биха могли да разполагат с информация, способна да засегне представители на властта. По повод убийството на Илиян Филипов Михайлов заяви, че според него бизнесменът е променил политическите си зависимости и е преминал от „лагера на Пеевски и Борисов“ към „лагера на Прогресивна България“.

"Филипов беше от скритите спонсори на Радев. Много от олигарсите преминаха към Радев".

Той направи и твърдения за предполагаеми икономически интереси около железопътния транспорт. Михайлов коментира и твърденията, че Филипов е получавал заплахи в миналото, както и конфликти между бизнесмени. Кандидатът за президент заяви, че според него държавната машина може да бъде използвана срещу хора, които са неудобни на властта.

„Държавната машина мачка хората, които са неудобни, чрез всичките инструментариуми, които има. Иван Петлешков го слагат като представител на интереси на Таки и Ами, а преди време имаше подобен спор с Къро и знаем как завърши. Виждаме, че се завършва по идентичен начин. По-интересно ми е, че нямат притеснение от новата власт".

На въпрос защо се кандидатира за държавен глава Михайлов отговори, че причината е недоверието му, че политическата система сама може да доведе до необходимата промяна.

„Не вярвам, че отново ще има някаква промяна благодарение на политиката“.

По повод проучването на "Маркет Линкс" от днес, според което двойката му е на четвърто място, Михайлов заяви, че според него реалната подкрепа за „Величие“ е по-висока.

„В проучванията до момента, които сме виждали, винаги ни режат тройно, което означава, че сме поне на трето място“.

Той определи Илияна Йотова като най-големият му конкурент на президентските избори. Михайлов коментира и възможността за балотаж. На въпрос кого би подкрепил, ако самият той не достигне до втория тур, отговори, че към момента не може да посочи кандидат.

„Много ми е чудно при съществуващите кого да подкрепим“.

По думите му от „Величие“ са подавали сигнали за различни проблеми, но не са получавали достатъчно реакция от институциите и политическите сили. Михайлов заяви, че до този момент никой не е търсил „Величие“ за подкрепа.

„Никой не ни е търсил. В интерес на истината ние сме тотално изолирани от политическото пространство, защото другите партии са убедени, че ние не се водим, не се караме по техните правила, а искаме единствено справедливост“.

По думите му част от избирателите на „Величие“ са подкрепили „Прогресивна България“ с надеждата тя да промени управлението. Михайлов заяви, че предварително е предупреждавал, че новите депутати няма да имат достатъчно политически опит и ще срещнат сериозни трудности в парламента.

„Те се излагат абсолютно всеки ден. Нямат нито хора, които да излязат на трибуната и да заемат позиция, нито знаят какво да говорят. Действията на управляващото мнозинство не отговарят на очакванията, с които част от обществото е подкрепило промяната".

Ивелин Михайлов изрази и позицията си за външната политика на България и отношенията между големите световни сили. Според него възможностите на България са ограничени от икономическата и военната ѝ зависимост.

„Ние не си произвеждаме храната сами, ние нямаме армия, ние нямаме вътрешна организационна система, вътре ние сме разделени като общество и това го правят политиците“.

Според него днес решенията в международните отношения се определят до голяма степен от големите държави и икономически центрове.

„Големите сили са разделили света и ние към момента можем да сме само в тази зона, която те са ни поставили“.

В края на разговора Михайлов коментира политическия модел и заяви, че според него промяната трябва да обхване не само политическите лидери, но и хората, които заемат ключови държавни позиции.

„Възможно е вече да има договорка с управляващите, защото олигарсите в България искат Делян Пеевски да бъде премахнат. Не съм сигурен, че толкова много искат и Борисов да бъде премахнат, но това с убийствата винаги е по-скоро дело на Борисов, отколкото на Пеевски. Борисов и Пеевски трябва да и заминат в пакет, но и системата, която те са създали от хора, които са компрометирани, също трябва да си замине".

Той допълни, че според него, ако хора, които са извършвали престъпления, продължават да заемат високи държавни постове, няма как да бъде постигната справедливост.

На въпрос кои са трите най-важни неща за България в момента, Михайлов постави на първо място възстановяването на доверието в институциите и усещането за справедливост.

„Първото и най-важно нещо е българите отново да видят, че в България има справедливост и система. Ние нямаме една институция, която да има авторитет“.

Според него проблемът с доверието се проявява във всички сфери на обществения живот. Като пример за проблемите в системата Михайлов посочи ремонта на паметника на Шипка, който според него е показателен за по-широк проблем с професионализма и контрола. Той направи паралел и със здравеопазването, като заяви, че според него в системата има практики, при които се извършват ненужни медицински дейности с цел усвояване на средства по здравни пътеки. Михайлов обобщи, че подобни явления според него водят до постепенно разрушаване на доверието в държавата.

„И справедливостта и доверието в институциите са най-важните неща, които на първо време трябва да се възстановят“.

Като трети основен приоритет Михайлов посочи необходимостта България да има ясна посока на развитие.

„Третото е да знаем накъде отиваме и какво действително правим. Това са трите най-важни неща - справедливост, да върнем вярата в институциите и посоката на България, която да бъде честно споделена с народа, да има национална цел, идеал, към какво да се стремим“.

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