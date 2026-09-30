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Бившият кмет на Пловдив Здравко Димитров с първи думи за убийството на Илиян Филипов

Бившият кмет на Пловдив Здравко Димитров с първи думи за убийството на Илиян Филипов
БТА

Както по-рано съобщихме - Илиян Филипов е убит при стрелба тази нощ

"Когато загине човек при такива обстоятелства, това е просто нелепо. Да се надяваме, че органите ще си свършат работата и хората, които са го извършили, ще си получат заслуженото".

Това заяви бившият кмет на Пловдив Здравко Димитров пред БТВ, който заяви, че се е видял със застреляния тази нощ бизнесмен Илиян Филипов на мача на националния отбор с Люксембург. По думите на Димитров, Филипов бил ведър и усмихнат, не изглеждало да се тревожи от нещо.

Димитров изтъкна стадион "Колежа" като постижение на Филипов, въпреки че имало хора и от общността на "канарчетата" (прякора на "Ботев Пловдив") които пречели.

Бившият кмет на Пловдив не се нае да спекулира дали смъртта на Филипов е свързана с бизнес дела – щяло обаче да се отрази зле на бизнеса в Пловдив като цяло.

"С мен лично не" - така Димитров отговори на въпрос дали може да посочи примери от дейността на Филипов, които биха предизвиквали екзекуцията му.

Екскметът посочи, че Филипов се карал с фенове "на стадиона", но определи това като "ежедневни неща" и по негово мнение не може това да доведе до такава развръзка.

Димитров поднесе и съболезнования на семейството и близките на Филипов.

Както по-рано съобщихме - Илиян Филипов е убит при стрелба тази нощ. От полицията съобщиха, че около 1 ч е получен сигнал за прострелян мъж на територията на пловдивски квартал. На място е констатирана смъртта му, започнати са действия за разследване на тежкото криминално престъпление. Работят екипи от ОДМВР-Пловдив и ГДНП.

По непотвърдена информация е убит с изстрел в главата.

Всички изходи на Пловдив са блокирани от малките часове на деня. 

Илиян Филипов управляваше една от най-големите български компании в транспортния сектор, създадена през 2000 година, която впоследствие разшири дейността си в сферата на железопътните карго и пътнически превози, както и в мащабното строителство в Пловдив и София. В спортните среди той бе известен като основна фигура около Ботев Пловдив и довършването на стадион Христо Ботев.

През годините бизнесът му е бил съпътстван от множество публични конфликти, съдебни дела с други предприемачи, протести на транспортния бранш и подавани от него сигнали до МВР и държавните институции. Само три дни преди убийството Филипов е присъствал на обществено събитие по откриване на обновен обект в града.

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