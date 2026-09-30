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23 години по-късно: Американците напускат последните си бази в Ирак

23 години по-късно: Американците напускат последните си бази в Ирак
АП/БТА

Изтеглянето, празнувано като победа от Техеран и неговите съюзници, беше договорено през 2024 г. при президента Джо Байдън и се осъществява от администрацията на Доналд Тръмп

Американските сили се изтеглят от базите в Ирак, тъй като днешният ден бе определен за крайния срок на техния престой в страната, предава Ройтрес.

Изтеглянето, празнувано като победа от Техеран и неговите съюзници, беше договорено през 2024 г. при президента Джо Байдън и се осъществява от администрацията на Доналд Тръмп, въпреки че тя води война срещу Иран.

Това се случва 23 години след като сили, предвождани от САЩ, свалиха Саддам Хюсеин, което впоследствие отприщи сътресения и хаос, кулминирали с възхода на „Ислямска държава“.

Корпусът на пазителите на ислямската революция на Иран (IRGC) призова американците да не гласуват за съюзниците на Тръмп в Конгреса, докато американските сили напускат съседен Ирак, където Техеран трайно се закрепи чрез свои проксита след падането на иракския диктатор.

Въпреки че напускането на американските войски е масово популярно сред иракчаните, някои се опасяват, че местните сили за сигурност, обучени и финансирани от САЩ, все още не могат да защитят страната. Над 4500 американски военнослужещи загинаха в продължилата повече от 20 години война.

„Урокът от последните две десетилетия е, че вакуумът в сигурността може да бъде изключително опасен“, каза Джасим ал-Бахадли, иракски анализатор, който съветва силите за сигурност.

След нахлуването на САЩ през 2003 г., последва окупация на страната, инсталиране на правителство, ръководено от шиити, и водене на дългогодишна борба с бунтовниците - първо лоялисти на Саддам, а след това и Ал-Кайда, докато сектантска гражданска война опустошаваше Ирак - преди американците да се изтеглят в края на 2011 г. Те се завърнаха по-малко от три години по-късно, за да помогнат на иракските сили да победят сунитската екстремистка групировка „Ислямска държава“, която тероризираше милиони в мащабна война от 2014 до 2017 г.

Около два пъти повече американци загинаха в операция „Иракска свобода“, отколкото в паралелната война в Афганистан, която приключи с внезапно изтегляне на САЩ през 2021 г.

Иран, който заявява, че крайната му цел е да принуди американските войски да напуснат целия Близък изток, представя изтеглянето на САЩ от Ирак като триумф за своята „Ос на съпротивата“ от съюзнически въоръжени групировки в региона.

„Онова, което е още по-тревожно, не е непременно директна иранска интервенция, а възможността прокситата на Иран да се почувстват още по-силни при липсата на западно военно присъствие. Тези групировки могат да се опитат да разширят ролята си в оформянето на държавната политика и да консолидират присъствието си в ключови институции“, каза базираният в Багдад политически анализатор Ахмед Юнис.

Някои иракски служители по сигурността, както във федералното правителство, така и в полуавтономния северен Кюрдски регион, казват, че изтеглянето на САЩ крие риск и от вдъхването на нов живот на бойците от „Ислямска държава“. Въпреки разгрома на техния самопровъзгласил се халифат преди близо десетилетие, те все още поддържат мрежа от спящи клетки.

„Най-важният въпрос сега е дали институциите за сигурност на Ирак са подготвили жизнеспособен План Б за фазата след коалицията“, каза оцeненият в оставка генерал от иракската армия Мохамед ал-Джубури, който ръководеше бригада във войната срещу „Ислямска държава“.

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