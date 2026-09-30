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Зеленски очаква още добри финансови новини от Брюксел след 3,3 млрд. евро за оръжия

Зеленски очаква още добри финансови новини от Брюксел след 3,3 млрд. евро за оръжия
Снимка: БТА

Украинският лидер отбеляза, че е разговарял с председателя на Европейската банка за възстановяване и развитие

Украинските власти очакват добри финансови новини от Брюксел през идните дни, заяви украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си обръщение, предаде украинската новинарска агенция Укринформ.

"Благодаря днес на Европейската комисия, на Европейския съюз, че подготвя решение за следващия транш финансова помощ. Миналата седмица получихме 3,3 милиарда евро за оръжия, а през идните дни очакваме още добри финансови новини от Брюксел - конкретно за помощ за бюджета, друг транш . . .", каза Зеленски.

Украинският лидер отбеляза, че е разговарял с председателя на Европейската банка за възстановяване и развитие.

Банката има широко сътрудничество с Украйна и подкрепя енергийния сектор на страната и защитата на критична инфраструктура, заяви Володимир Зеленски.

"Друга област на съвместната ни работа е подкрепата за износа ни и производителите ни, включително фермери и производителите на селскостопанска продукция. Споразумяхме се да разширим тази област", каза Зеленски.

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