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Напрежение в детска градина „Буратино“ в Божурище

Напрежение в детска градина „Буратино“ в Божурище

Причината - изборът на Петрана Котопанова за директор

Напрежение в детска градина „Буратино“ в Божурище след избора на Петрана Котопанова за директор. Част от служителите са готови да подадат колективни оставки, а родители организират подписка в тяхна подкрепа и настояват за повече яснота около конкурса и назначението, съобщи БНТ.

Котопанова вече е ръководила детското заведение. Недоволството на част от екипа и родителите е свързано с установен при предишното ѝ управление конфликт на интереси, за който те твърдят, че е бил свързан с назначаването на дъщеря ѝ като учител в детската градина.

„Не спорим със законосъобразността на правото на всеки да се яви на конкурс. Нашето питане е от чисто морална гледна точка“, заяви служителката Елена Дойчинова.

Сериозно притеснение сред родителите предизвиква и заявената готовност на част от персонала да напусне. Според тях подобен сценарий може да затрудни нормалната работа на детското заведение и грижата за над 230 деца.

„Ако напусне голяма част от персонала, какво ще се случи с нашите деца? Защо никой не чу гласа ни?“, попита родителят Ева Георгиева.

Тя твърди, че и при предишното управление на Котопанова е имало чести промени в групите и преподавателските екипи.

„Голямата ми дъщеря всяка година беше в различна група. Не е нормално едно дете да свикне с едни учители и след това те да бъдат сменени“, каза Георгиева.

По данни на родителите за кратко време са събрани над 200 подписа в подкрепа на служителите. От своя страна част от екипа предупреждава, че е готов да предприеме крайна стъпка, ако не бъде намерено решение.

„Готови сме на колективни оставки“, заяви Дойчинова.

Петрана Котопанова е отказала коментар по повод притесненията, изразени от служители и родители.

От Община Божурище посочват, че конкурсът е проведен при спазване на всички нормативни изисквания, като кандидатът с най-висок резултат е класиран на първо място. От местната администрация уточняват още, че достигането на пенсионна възраст или статутът на пенсионер не са законово основание кандидат да не бъде допуснат до участие в конкурса.

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