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България е втора в Европа по употреба на амфетамини сред младите

България е втора в Европа по употреба на амфетамини сред младите

Всеки трети европеец е употребявал канабис поне веднъж през живота си

Всеки трети европеец е употребявал канабис поне веднъж през живота си, а близо един на всеки десет – през последната година. Данните от европейския доклад за наркотиците показват, че канабисът остава най-разпространеното наркотично вещество както сред възрастните, така и сред учениците.

За България обаче най-сериозно се открояват данните за употребата на амфетамини. Страната ни е на пето място в Европа по дял на хората, които са ги употребявали поне веднъж през живота си. Сред населението до 34-годишна възраст България се нарежда на второ място по употреба през последната година.

Канабисът остава най-разпространеният наркотик

Най-висок дял на хората, употребявали канабис поне веднъж, е отчетен във Франция – повече от половината от населението. В Испания делът надхвърля 40%.

При хората до 34 години и употребата през последната година начело излиза Италия с дял над 20%, следвана от Испания. По тези показатели България остава в долната част на европейската статистика.

През последните години редица европейски държави промениха режима за употреба на канабис. Малта, Люксембург и Германия въведоха възможности за ограничено отглеждане в домашни условия и притежание на малки количества. Промени бяха направени и в Чехия, докато в Нидерландия продажбата на малки количества в определени обекти се толерира при установени правила.

Кокаинът е на второ място по разпространение

След канабиса сред най-разпространените наркотици в Европа е кокаинът, макар употребата му да е значително по-ниска.

Испания се откроява с дял от над 13% на хората, които посочват, че са употребявали кокаин поне веднъж през живота си – повече от два пъти над средното европейско равнище. Следват Франция и Дания.

Сред хората до 34 години употребата през последната година е най-разпространена в Нидерландия и Ирландия. В България показателят е близък до средния за Европа.

Нидерландия води при употребата на екстази

При екстази най-високи стойности се отчитат в Нидерландия. Делът на хората, употребявали наркотика, е около три пъти над средния за Европа, а сред младите, които са го приемали през последната година – около четири пъти по-висок.

След Нидерландия се нарежда Чехия. България остава под средните европейски нива по този показател.

България е втора при младите по употреба на амфетамини

Съществено различна е картината при амфетамините. България заема пето място в Европа по дял на хората, които са ги употребявали поне веднъж през живота си.

При населението до 34 години и употребата през последните 12 месеца страната ни достига второ място. Най-висок дял е отчетен в Естония.

Каква е картината сред учениците

При 15- и 16-годишните тенденциите се различават от тези сред възрастното население.

Канабисът остава най-разпространеният наркотик и в тази възрастова група. В Чехия всеки четвърти ученик посочва, че го е употребявал поне веднъж, в Люксембург – приблизително всеки пети, а в България – около всеки десети.

При кокаина най-висок дял се отчита в Кипър, където 6% от 15- и 16-годишните съобщават, че са го опитвали. За България делът е 2,5%.

Около 2% от българските ученици са употребявали амфетамини и екстази. Макар стойностите да остават под средните за Европа, разликата спрямо средноевропейските нива е по-малка.

Данните показват и съществени различия между отделните възрастови групи. Държави с относително ниски нива на употреба сред възрастните в някои случаи се нареждат значително по-напред при учениците, което очертава различни модели на употреба сред младите европейци.

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