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70 пожара са потушени за денонощие, трима са пострадали

70 пожара са потушени за денонощие, трима са пострадали
БТА

Пожарникарите са реагирали на 105 сигнала за произшествия

Общо 70 пожара са погасени в страната през изминалото денонощие. При инцидентите са пострадали трима души, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

За периода екипите са се отзовали на общо 105 сигнала за произшествия.

При 16 от пожарите са нанесени материални щети. Шест от случаите са били в жилищни сгради, един - в промишлена сграда, два - в спомагателни, временни или паянтови постройки, а четири - в транспортни средства. Регистрирани са още един пожар в съоръжение на открито и два, определени като други.

Освен това са извършени 29 спасителни дейности и помощни операции, свързани с катастрофи в транспортни средства, промишлени аварии и оказване на техническа помощ.

Регистрирани са и шест лъжливи повиквания.

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