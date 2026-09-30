70 пожара са потушени за денонощие, трима са пострадали

Общо 70 пожара са погасени в страната през изминалото денонощие. При инцидентите са пострадали трима души, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

За периода екипите са се отзовали на общо 105 сигнала за произшествия.

При 16 от пожарите са нанесени материални щети. Шест от случаите са били в жилищни сгради, един - в промишлена сграда, два - в спомагателни, временни или паянтови постройки, а четири - в транспортни средства. Регистрирани са още един пожар в съоръжение на открито и два, определени като други.

Освен това са извършени 29 спасителни дейности и помощни операции, свързани с катастрофи в транспортни средства, промишлени аварии и оказване на техническа помощ.

Регистрирани са и шест лъжливи повиквания.