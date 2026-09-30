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Община Петрич организира транспорт до София за посрещането на тленните останки на цар Самуил

Община Петрич организира транспорт до София за посрещането на тленните останки на цар Самуил
БТА

Транспортът е предназначен за жители на общината, които желаят да присъстват на историческото събитие

На 3 октомври Община Петрич ще осигури транспорт до София, където ще бъдат посрещнати тленните останки на българския цар Самуил, информираха от общинската администрация. Осигуреният превоз е предназначен за жителите на общината, които желаят да присъстват на историческото събитие и да отдадат почит на владетеля.

В 8:30 часа автобусът ще потегли от сградата на Общинска администрация - Петрич. Желаещите от организирани групи трябва предварително да направят заявка в Общината.

Историята на Петричкия край е тясно свързана с цар Самуил и неговото управление. В района се намира Националният парк-музей „Самуилова крепост“, посветен на събитията от времето на българския владетел и Самуиловите воини.

Националният туристически поход „По стъпките на Самуиловите воини“ ще се проведе в района на 4 октомври. Маршрутът от НПМ „Самуилова крепост“ до село Ключ се очаква да бъде изминат от стотици участници, а организатор на проявата е сдружение „Млад планинар“. Инициативата тази година ще се проведе за 13-и път, като над 850 души вече са заявили участие. Броят на желаещите продължава да расте, съобщи за БТА организаторът Гергана Сандъкчиева от „Млад планинар“. Двата дни ще бъдат посветени на почитта към паметта на цар Самуил и събитията, оставили трайна следа в историята на България.

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