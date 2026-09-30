Сметната палата е проверила 896 препоръки през 2025 г.

Сметната палата е разширила обема на последващите проверки за изпълнението на дадените препоръки след извършени одити - проверени са 896 препоръки през 2025 г., с 324 повече в сравнение с 2024 г. Това са данни от Годишния отчет за дейността на палатата за 2025 г., информират от одитната институция.

В резултат на това отстранените пропуски при одитираните обекти – министерства, ведомства и общини нарастват значително като напълно изпълнените препоръки са със 199 броя повече - 604 през 2025 г. спрямо 405 през 2024 г., отчитат от палатата.

Коригираните още по време на одитите неправилни отчитания са за 3,37 млрд. лв. или 87 процента от всички установени пропуски. В резултат броят на отрицателните одитни мнения е намалял с 88 процента, а немодифицираните (положителни) оценки за годишните финансови отчети са нараснали с 43 процента. Най-голям скок в качеството на отчетността след нанесени одитни корекции бележат общините, където положителните одитни мнения нарастват с 54 процента.

В резултат на по-интензивната контролна дейност от страна на Сметната палата през 2025 г. е увеличен с 10,5 на сто и броят на съставените актове за установяване на административни нарушения по Закона за обществените поръчки - от 153 през 2024 г. на 169 през 2025 г.

„Основни критерии за избора на одитните ни задачи през годината бяха теми и области с повишен обществен интерес, индикации за проблеми с потенциално сериозно въздействие, голям размер на управлявания публичен ресурс, информация за несъответствия и сигнали от трети страни, установени нарушения при обществени поръчки, негативни практики от предишни години“, посочва председателят на одитната институция Димитър Главчев.

„Сметната палата ще изпълнява и занапред своите отговорности активно и целенасочено, с професионализъм и почтеност, следвайки най-високите международни стандарти, за да бъде полезна на обществото и да подпомага Народното събрание с надеждна информация“, добавя Главчев.

Отчетът на Сметната палата за дейността й през 2025 г., в която институцията отбеляза 145 години от своето създаване, е предаден в Народното събрание в определения от закона срок - 30 септември, информират още от палатата. Документът обобщава резултатите от 360 извършени одита.