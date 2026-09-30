КНСБ с нови сметки за потребителската кошница

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) излезе с нови изчисления за стойността на малката потребителска кошница. Тя включва 20 основни хранителни продукта, както и бензин. При последното отчитане преди три месеца синдикатите обявиха, че близо една трета от доходите на едно семейство отиват за храна.

За сравнение в Европа стойността на това перо е наполовина, или 16 на сто от месечния бюджет .

Въпреки че общата инфлация се забавя, цените на стоките и услугите продължават да растат. Стойността на кошницата в края на юли беше 61 евро и 81 цента, като тя можеше да бъде закупена 10 пъти с една минимална работна заплата.

Основен проблем остава поскъпването по веригата от производителя до магазина. Разликата в цените на едро и на дребно достига от 60 на сто за брашното до рекордните 150 на сто при краставиците.