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КНСБ с нови сметки за потребителската кошница

КНСБ с нови сметки за потребителската кошница
Снимка: Pixabay

При нас близо 1/3 от доходите са за храна, в ЕС - около 16%

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) излезе с нови изчисления за стойността на малката потребителска кошница. Тя включва 20 основни хранителни продукта, както и бензин. При последното отчитане преди три месеца синдикатите обявиха, че близо една трета от доходите на едно семейство отиват за храна.

За сравнение в Европа стойността на това перо е наполовина, или 16 на сто от месечния бюджет.

Въпреки че общата инфлация се забавя, цените на стоките и услугите продължават да растат. Стойността на кошницата в края на юли беше 61 евро и 81 цента, като тя можеше да бъде закупена 10 пъти с една минимална работна заплата.

Основен проблем остава поскъпването по веригата от производителя до магазина. Разликата в цените на едро и на дребно достига от 60 на сто за брашното до рекордните 150 на сто при краставиците.

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