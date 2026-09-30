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На 1 октомври ще бъде тествана сиренната система за ранно предупреждение в страната

На 1 октомври ще бъде тествана сиренната система за ранно предупреждение в страната
БТА

Тренировката ще бъде извършена с цел проверка на техническото състояние на НСРПО и за обучение на населението

Министерството на вътрешните работи уведомява жителите и пребиваващите на територията на градовете: София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Враца, Стара Загора, в общинските центрове в тези области, както и в общини в областите Видин, Перник и Ямбол, в населените места в 30 км зона около АЕЦ „Козлодуй“ и интегрираните към Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО) Локални системи за оповестяване ”, че на 1 октомври от 11:00 часа ще бъде задействана сиренната система чрез излъчване на националните сигнали за тревога и край на тревогата.

Сигналите ще бъдат съпътствани от гласова информация, пише още в съобщението.

Тренировката ще бъде извършена с цел проверка на техническото състояние на НСРПО и за обучение на населението.

 

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