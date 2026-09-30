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Президентът Йотова ще приветства гостите на концерт по повод 170 години общонародно читалищно дело в България

Президентът Йотова ще приветства гостите на концерт по повод 170 години общонародно читалищно дело в България
БТА

Инициативите, посветени на 170-ата годишнина на читалищното дело, се провеждат под патронажа на президента

Президентът Илияна Йотова ще приветства гостите и участниците в заключителния концерт по повод 170 години общонародно читалищно дело и 115 години от създаването на Съюза на народните читалища в България от 18:00 ч, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. 

Събитието ще се състои в кино "Люмиер" на НДК.

Честванията и инициативите, посветени на 170-ата годишнина на читалищното дело у нас, се провеждат под патронажа на президента.

По повод 170 години от създаването на българските читалища и 115 години от учредяването на Съюза на народните читалища през юни се проведе националната научна конференция „170 години читалищно дело – събуждането на един народ. Революционното дело и народните читалища. Читалищата и библиотеките – пазители на паметта и знанието“.

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