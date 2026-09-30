Иран екзекутира двама мъже за убийство на полицаи

Иранските власти екзекутираха двама мъже, осъдени за участие в убийството на четирима служители от силите за сигурност по време на масовите протести през януари 2026 г. в североизточния град Машхад.

Според официално съобщение на иранската медия „Стюдънт нюз нетуърк“ (SNN) Върховният съд на Иран е потвърдил окончателно смъртните присъди на двамата мъже, а екзекуциите са били изпълнени веднага след приключването на всички законови и съдебни процедури в страната.

Тези екзекуции са част от силно критикувана от международната общност кампания на Техеран за справяне с последиците от тазгодишните масови безредици, припомня ТАРАЛЕЖ. Според актуални данни на правозащитната организация Amnesty International и Независимата проучвателна мисия на ООН за Иран, от началото на годината в страната са извършени десетки произволни екзекуции по политически мотивирани обвинения.

Към момента най-малко 100 демонстранти в над 13 провинции остават осъдени на смърт или са изправени пред непосредствен риск от екзекуция по неясни и широки обвинения, сред които „мохаребе“ (водя война срещу Бога), което предизвика официални протести и призиви за спиране на екзекуциите от редица западни държави.