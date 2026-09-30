Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Исландия разгроми Люксембург и оглави групата на България

Исландия разгроми Люксембург и оглави групата на България
АП/БТА

Скандинавците спечелиха с 3:0 като гости и събраха четири точки след първите два кръга

Исландия постигна категорична победа с 3:0 при гостуването си на Люксембург в група С4 на Лигата на нациите, в която се състезава и България.

Успехът дойде само няколко дни след като Люксембург обърна „лъвовете“ с 2:1 на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив. Исландците пък започнаха участието си с домакинско равенство срещу Естония.

Гостите направиха решителна крачка към трите точки още през първото полувреме. Андри Гудьонсен откри резултата, а Ори Оскарсон удвои преднината на Исландия преди почивката.

През втората част Виктор Палсон се разписа в 73-ата минута и оформи крайното 3:0.

С победата Исландия излезе начело в групата с четири точки. Люксембург остава втори с три, а Естония заема третата позиция с две точки след две равенства. България е на последното място с една точка.

Още по темата

България не успя да победи и Естония в Лигата на нациите

България не успя да победи и Естония в Лигата на нациите

Александър Димитров преди Естония: Цялата отговорност е моя, искаме да покажем друго лице

Александър Димитров преди Естония: Цялата отговорност е моя, искаме да покажем друго лице

Селекционерът на Естония преди България: Няма смисъл да гледаме ранглистата

Селекционерът на Естония преди България: Няма смисъл да гледаме ранглистата

Болезнен старт за България: „Лъвовете“ поведоха, но Люксембург обърна

Болезнен старт за България: „Лъвовете“ поведоха, но Люксембург обърна

Георги Миланов: Не подхожда на България да пада от Люксембург

Георги Миланов: Не подхожда на България да пада от Люксембург

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

ЦСКА, Лудогорец и Локомотив Пловдив почетоха паметта на Илиян Филипов

ЦСКА, Лудогорец и Локомотив Пловдив почетоха паметта на Илиян Филипов

Атанас Рибарски може да поеме националния отбор на България

Атанас Рибарски може да поеме националния отбор на България

Българският футбол скърби за Илиян Филипов

Българският футбол скърби за Илиян Филипов

Швейцария разгроми Шотландия, победи и за Словения, Албания и Словакия

Швейцария разгроми Шотландия, победи и за Словения, Албания и Словакия

Испания разгроми Хърватия, Англия спечели в Прага

Испания разгроми Хърватия, Англия спечели в Прага

Водещи

Криминалният журналист Стефан Миланов: Зад убийството на Илиян Филипов стоят големи интереси

Криминалният журналист Стефан Миланов: Зад убийството на Илиян Филипов стоят големи интереси

ЦСКА, Лудогорец и Локомотив Пловдив почетоха паметта на Илиян Филипов

ЦСКА, Лудогорец и Локомотив Пловдив почетоха паметта на Илиян Филипов

  • Преди 12 минути
ПП настоя за конкретни действия на институциите срещу наркоразпространението сред децата

ПП настоя за конкретни действия на институциите срещу наркоразпространението сред децата

  • Преди 15 минути
Васил Терзиев за Никола Лютов: Раздялата ни е по взаимно съгласие

Васил Терзиев за Никола Лютов: Раздялата ни е по взаимно съгласие

Отлагат изслушването на Демердиев в НС заради убийството на Илиян Филипов

Отлагат изслушването на Демердиев в НС заради убийството на Илиян Филипов

КС потвърди: Парламентът ще избира и освобождава председателя на ДАНС

КС потвърди: Парламентът ще избира и освобождава председателя на ДАНС

  • Преди 23 минути
Колко струва ролката хартия в машината за гласуване?

Колко струва ролката хартия в машината за гласуване?

Преговорите продължават: Иран е получил отговор от САЩ чрез Катар

Преговорите продължават: Иран е получил отговор от САЩ чрез Катар

  • Преди 26 минути
Арестуваха кандидата за президент доц. Георги Димов до Шипка

Арестуваха кандидата за президент доц. Георги Димов до Шипка

  • Преди 30 минути
Видеозапис показва предполагаемия убиец на бизнесмена Илиян Филипов

Видеозапис показва предполагаемия убиец на бизнесмена Илиян Филипов

Атанас Рибарски може да поеме националния отбор на България

Атанас Рибарски може да поеме националния отбор на България

  • Преди 35 минути
Млад мъж запали изоставена сграда във Великотърновско

Млад мъж запали изоставена сграда във Великотърновско

Ройтерс отрази убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив

Ройтерс отрази убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив

  • Преди 43 минути
Емилиян Георгиев става зам.-кмет по строителството, Васил Терзиев следи инвестициите

Емилиян Георгиев става зам.-кмет по строителството, Васил Терзиев следи инвестициите

Правителството с нов заем от 2.250 млрд. евро от външните пазари

Правителството с нов заем от 2.250 млрд. евро от външните пазари