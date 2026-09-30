Исландия разгроми Люксембург и оглави групата на България

Исландия постигна категорична победа с 3:0 при гостуването си на Люксембург в група С4 на Лигата на нациите, в която се състезава и България.

Успехът дойде само няколко дни след като Люксембург обърна „лъвовете“ с 2:1 на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив. Исландците пък започнаха участието си с домакинско равенство срещу Естония.

Гостите направиха решителна крачка към трите точки още през първото полувреме. Андри Гудьонсен откри резултата, а Ори Оскарсон удвои преднината на Исландия преди почивката.

През втората част Виктор Палсон се разписа в 73-ата минута и оформи крайното 3:0.

С победата Исландия излезе начело в групата с четири точки. Люксембург остава втори с три, а Естония заема третата позиция с две точки след две равенства. България е на последното място с една точка.